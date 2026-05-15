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कानपुर के होटल में चल रहा था गंदा खेल, हिडेन कैमरे से बना रहे थे अश्लील वीडियो, 9 युवक और 3 लड़कियां पकड़ी गईं

कानपुर : रावतपुर थानाक्षेत्र के विनायकपुर स्थित रिद्धि होटल में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. मुखबिर की सूचना पर की गई इस संयुक्त छापेमारी में पुलिस ने 9 युवकों और 3 युवतियों समेत कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया है. पकड़े गए आरोपी होटल में आने वाले कपल्स की निजी गतिविधियों को गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड करते थे.

जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी तकनीकी रूप से बेहद शातिर थे. ये लोग होटल के कमरों में ऐसे कैमरे लगाते थे जो देखने में बिल्कुल साधारण मोबाइल चार्जर जैसे लगते थे. इन चार्जरनुमा स्टिंग कैमरों की मदद से आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे. मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है.

वीडियो के जरिए मोटी वसूली का खेल : पुलिस ने आशंका जताई है कि गिरोह के लोग कमरों में छिपे कैमरों से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसे वायरल करने की धमकी देते थे. बदनामी के डर से लोग इन्हें मोटी रकम देने पर मजबूर हो जाते थे. पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल डेटा को खंगाल रही है, ताकि यह पता चल सके कि अब तक कितने लोग इनका शिकार बन चुके हैं.