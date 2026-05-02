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लखनऊ: जमीन हड़पने के लिए किसान को नशीला पदार्थ पिलाया, फिर युवती संग अश्लील वीडियो बनाया, प्रॉपर्टी डीलर समेत युवती गिरफ्तार

किसान की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह की साजिश को नाकाम कर दिया.

जमीन हड़पने के मामले में प्रॉपर्टी डीलर समेत युवती गिरफ्तार
जमीन हड़पने के मामले में प्रॉपर्टी डीलर समेत युवती गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 7:50 PM IST

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Updated : May 2, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने जमीन हड़पने के लिए किसान का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी प्रॉपर्टी डीलर सुनील शुक्ला और महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले किसान को नशीला पदार्थ पिलाकर अचेत किया, फिर उसे हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश की. पुलिस ने किसान की पत्नी की शिकायत पर कार्यवाई करते हुए गिरोह की साजिश को नाकाम कर दिया है.

​डीसीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद (Video credit: ETV Bharat)



​डीसीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद के आनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने कुबूला कि मोहारीकलां गांव के रहने वाले हरिओम शिव वनमाली की कीमती जमीन पर उनकी नजर थी. हरिओम की पत्नी रीता सैनी जमीन बेचने के खिलाफ थी, जमीन हड़पने के लिए आरोपियों ने खौफनाक प्लान बनाया और 28 अप्रैल को गांव के ही दो सहयोगियों राजू और नरेंद्र की मदद से हरिओम को अपनी फॉर्च्यूनर में बैठाया. उसे दिनभर शराब पिलाई और शाम को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर अचेत कर दिया.

अचेत अवस्था में हरिओम को एक गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां आरोपी महिला के साथ उसके अश्लील वीडियो और फोटो बनाए गए. साजिश यह थी कि अगले दिन जब हरिओम होश में आए, तो उसे और उसके परिवार को यह वीडियो दिखाकर बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी जाए और ब्लैकमेल करके उसकी जमीन अपने नाम लिखवा ली जाए.

डीसीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया, ​आरोपियों ने सोचा था कि बदनामी के डर से किसान घुटने टेक देगा, लेकिन उसकी पत्नी रीता सैनी ने हिम्मत दिखाई. उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी और तहरीर दर्ज कराई, दक्षिण जोन के पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुशांत गोल्फ सिटी के सरयू अपार्टमेंट में दबिश दी और दोनों को धर दबोचा.

गिरफ्तार किए गए आरोपी में ​सुनील शुक्ला (35) निवासी नीलमत्था, सुशांत गोल्फ सिटी के खिलाफ पहले से आशियाना और पीजीआई थानों में धोखाधड़ी और मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं, ​दूसरी आरोपी महिला (30) भी सरयू एन्क्लेव, सुशांत गोल्फ सिटी की है.

​पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई काली फॉर्च्यूनर कार भी बरामद कर ली है, आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय अपहरण, नशीला पदार्थ पिलाना, षड्यंत्र और ब्लैकमेलिंग के तहत मामला दर्ज किया गया है, फरार दो अन्य आरोपियों राजू और नरेंद्र की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

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Last Updated : May 2, 2026 at 8:38 PM IST

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