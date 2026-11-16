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राजा भैया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष ने हजरतगंज थाने में दी तहरीर

हजरतगंज थाने में दी तहरीर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है. फेसबुक पर की गई टिप्पणी को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के लखनऊ जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह सूरज ने हजरतगंज थाने में शिकायत दी है. उन्होंने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

संग्राम सिंह ने बताया, 14 नवंबर को वह किसी काम से हजरतगंज आए थे. इसी दौरान उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट देखी. आरोप है कि इस पोस्ट में योगेंद्र यादव नाम के व्यक्ति ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की थी. शिकायतकर्ता का कहना है कि पोस्ट में आपत्तिजनक शब्दों और गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया था. इसे फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से साझा किया गया था.