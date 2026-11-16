राजा भैया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष ने हजरतगंज थाने में दी तहरीर
लखनऊ जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 6:08 PM IST
लखनऊ : जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है. फेसबुक पर की गई टिप्पणी को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के लखनऊ जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह सूरज ने हजरतगंज थाने में शिकायत दी है. उन्होंने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
संग्राम सिंह ने बताया, 14 नवंबर को वह किसी काम से हजरतगंज आए थे. इसी दौरान उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट देखी. आरोप है कि इस पोस्ट में योगेंद्र यादव नाम के व्यक्ति ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की थी. शिकायतकर्ता का कहना है कि पोस्ट में आपत्तिजनक शब्दों और गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया था. इसे फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से साझा किया गया था.
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप : शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणियों से राजा भैया की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है. पार्टी के जिलाध्यक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले को गंभीरता से लेने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
स्क्रीनशॉट और फेसबुक लिंक भी सौंपा : शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपनी शिकायत के साथ फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट, आपत्तिजनक टिप्पणी के स्क्रीनशॉट और लिंक भी उपलब्ध कराने का जिक्र किया है. पुलिस से मांग की गई है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी की जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.
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