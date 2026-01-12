ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ ओपेरा कार्यक्रम में अश्लील डांस, गृहमंत्री पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, बोले “पद नहीं संभल रहा तो दें इस्तीफा”

गरियाबंद में अश्लील डांस पर बवाल मच गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 12:22 PM IST

रायपुर: गरियाबंद जिले में आयोजित ओपेरा कार्यक्रम में अश्लील डांस को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस मामले को सीधे गृहमंत्री से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा जो संस्कार, संस्कृति और परंपरा की दुहाई देती है, उसी के शासन में प्रदेश को अपराध और अश्लीलता की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है.

"भाजपा ने संस्कृति को किया शर्मसार"

विकास उपाध्याय ने कहा कि गरियाबंद में खुलेआम अर्धनग्न डांस कराया गया, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है.उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर की महिलाओं को बुलाकर यह अश्लील कार्यक्रम कराया गया और यह सब प्रशासन की जानकारी और संरक्षण में हुआ.

छत्तीसगढ़ ओपेरा कार्यक्रम में अश्लील डांस पर कांग्रेस नेता का हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

"प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदिग्ध"

पूर्व विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे कार्यक्रम में पुलिस और सरकारी कर्मचारी भी शामिल नजर आए. उन्होंने कहा कि एसडीएम के संरक्षण में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है.

"सीधा सवाल गृहमंत्री से है"

विकास उपाध्याय ने कहा "प्रदेश की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी गृहमंत्री की होती है. जब प्रदेश में खुलेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो साफ है कि गृहमंत्री अपने पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं. अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए."

"प्रभारी मंत्री को भी देना होगा जवाब"

उन्होंने कहा कि गरियाबंद के प्रभारी मंत्री भी बताएं कि उनके जिले में किसके संरक्षण में इस तरह के अश्लील कार्यक्रम हो रहे हैं. यह सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है.

"जो संस्कृति छत्तीसगढ़ में कभी नहीं रही, वो भाजपा ने थोप दी"

विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कभी इस तरह के अर्धनग्न डांस नहीं होते थे. भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को तार-तार कर दिया है.उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अपराध चरम पर हैं और अब खुलेआम अश्लील कार्यक्रम हो रहे हैं. यह भाजपा सरकार की नाकामी और उसके नैतिक पतन का जीता-जागता सबूत है.

संपादक की पसंद

