भाजपा महिला नेताओं पर अभद्र टिप्पणी मामला, थाने पहुंचा मामला, क्या होगा बड़ा एक्शन
मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल डालनवाला थाने पहुंचा. उन्होंने मामले में बड़े एक्शन की मांग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 18, 2026 at 5:03 PM IST
देहरादून: राहुल गांधी के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद फेसबुक पर भाजपा महिला नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामला गरमा गया है. मामले में महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने डालनवाला थाने में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया है. इस मामले को गंभीर बताते हुए भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने देहरादून के डालनवाला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. महिला नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होना जरूरी है.
भाजपा महिला नेताओं के अनुसार, शनिवार सुबह उन्होंने जब अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो ‘राजेंद्र उत्तराखंडी’ नाम से संचालित एक फेसबुक प्रोफाइल पर महिलाओं, विशेषकर भाजपा से जुड़ी महिला नेताओं के खिलाफ बेहद अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें महिला नेताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया.
भाजपा नेत्री बबीता सहोत्रा ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द इतने आपत्तिजनक हैं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से दोहराया भी नहीं जा सकता. उनका कहना था कि महिला चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी हो, उसका सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए. सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की अभद्रता समाज में गलत संदेश देती है.
बबीता सहोत्रा ने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना और राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन किसी महिला के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना न केवल सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन है बल्कि कानून की दृष्टि से भी गंभीर विषय है. उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता पर प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता है. जिससे महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा.
मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल डालनवाला थाने पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा, कमली भट्ट और महामंत्री विदुषी समेत अन्य पदाधिकारी शामिल रहीं. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों और सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री की जांच की जाएगी. जांच के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, भाजपा महिला नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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