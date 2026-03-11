करौली: नाबालिगा से अश्लील हरकत, पुलिस ने आरोपी मुफ्ती को हिरासत में लिया
पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मुफ्ती को हिरासत में ले लिया है. पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच जारी है.
Published : March 11, 2026 at 2:13 PM IST
करौली: जिले के एक मदरसा में पढ़ने वाली मासूम नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले मे तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है.
पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि मंगलवार को पुलिस को परिवादी मोहम्मद आरिफ खान ने एक पेन ड्राइव पुलिस को उपलब्ध करवाई थी. उस पेन ड्राइव की जांच में मदरसा में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए एक मुफ्ती को पाया गया. उन्होंने बताया कि इस मदरसे में पांचवीं तक की बालिकाएं पढ़ने आती हैं. वीडियो में जिस बालिका के साथ अश्लील हरकत सामने आई है, उसकी उम्र केवल 10 वर्ष है.
पॉक्सो में मामला दर्ज: एसपी ने अनुसार शिकायत में मुफ्ती के अलावा अन्य लोगों के नाम भी लिखावाए गए हैं, जिस पर धारा 76 बीएनएस एवं 7, 8 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच जारी है. पुलिस ने आरोपी मुफ्ती को डिटेन कर लिया है. कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीमें लगातार गश्त दे रही हैं. पुलिस के उच्च अधिकारी भी निगरानी बनाए हुए हैं. पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक अन्य आरोपियों को भी ट्रेस कर लिया गया है. जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तार की जाएगी.