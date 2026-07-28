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गोरखपुर: मानसिक रूप से बीमार महिला से दुष्कर्म, CCTV में कैद हुई वारदात, आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस घिनौनी वारदात का खुलासा मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज से हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही एक व्यक्ति ने तुरंत इसका वीडियो कार्रवाई के लिए पुलिस के एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दिया. पुलिस ने मंगलवार को आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जो उसी क्षेत्र का रहने वाला है. फिलहाल, मंदिर के पुजारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

दरअसल, पिपराइच कस्बे में स्थित एक मंदिर के पास एक मानसिक बीमार महिला प्रत्येक दिन आकर सो जाती थी. फिर सुबह होते ही वह दिनभर सड़क पर घूमती रहती थी. पुलिस के मुताबिक, घटना 24 जुलाई की रात की है. रात को महिला मंदिर के पास सो रही थी, तभी आरोपी दीपक गुप्ता उस रास्ते से गुजर रहा था. महिला को सोया देखकर उसकी नीयत खराब हो गई.

आरोपी ने मानसिक बीमारी का फायदा उठाकर महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. उसके बाद वहीं पर धकेल कर भाग गया. अगले दिन महिला की हालत देखकर लोगों को शक हुआ. मंदिर के पुजारी ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, तो मामले का खुलासा हुआ. उसके बाद एक व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस के एक्स हैंडल पर शेयर कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया.