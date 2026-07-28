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गोरखपुर: मानसिक रूप से बीमार महिला से दुष्कर्म, CCTV में कैद हुई वारदात, आरोपी गिरफ्तार

मंदिर के बाहर सो रही थी महिला, पुजारी की तहरीर पर पुलिस कर रही कार्रवाई

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पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:06 PM IST

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गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस घिनौनी वारदात का खुलासा मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज से हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही एक व्यक्ति ने तुरंत इसका वीडियो कार्रवाई के लिए पुलिस के एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दिया. पुलिस ने मंगलवार को आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जो उसी क्षेत्र का रहने वाला है. फिलहाल, मंदिर के पुजारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

दरअसल, पिपराइच कस्बे में स्थित एक मंदिर के पास एक मानसिक बीमार महिला प्रत्येक दिन आकर सो जाती थी. फिर सुबह होते ही वह दिनभर सड़क पर घूमती रहती थी. पुलिस के मुताबिक, घटना 24 जुलाई की रात की है. रात को महिला मंदिर के पास सो रही थी, तभी आरोपी दीपक गुप्ता उस रास्ते से गुजर रहा था. महिला को सोया देखकर उसकी नीयत खराब हो गई.

आरोपी ने मानसिक बीमारी का फायदा उठाकर महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. उसके बाद वहीं पर धकेल कर भाग गया. अगले दिन महिला की हालत देखकर लोगों को शक हुआ. मंदिर के पुजारी ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, तो मामले का खुलासा हुआ. उसके बाद एक व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस के एक्स हैंडल पर शेयर कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कराई गई. इसके बाद आरोपी को ढूंढकर पुलिस ने मंगलवार काे गिरफ्तार कर लिया. प्रभारी निरीक्षक पिपराईच ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और बयान भी दर्ज किए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना तेजी से की जा रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके.

इस संबंध में एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान कर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की की जा रही है.

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