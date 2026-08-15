ETV Bharat / state

एसआईआर के दूसरे चरण में 2.83 लाख दावे एवं आपत्तियां हुई प्राप्त, नोटिस पाने वाले मतदाताओं को देना होगा जवाब

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में चल रहे एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया 13 अगस्त को संपन्न हो गई है. एसआईआर के दूसरे चरण के तहत 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच कुल 2 लाख 83 हजार 890 दावे एवं आपत्तियां तमाम माध्यमों से प्राप्त हुई हैं. जिसमें फॉर्म- 6 के 1.28 लाख, फार्म- 7 के 1.07 लाख और फार्म- 8 के 47 हज़ार आवेदन प्राप्त हुए है. ऐसे में अब 14 अगस्त से एसआईआर के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. तीसरा चरण शुरू होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान राजनैतिक दलों को दावे- आपत्तियों के निस्तारण सम्बंधी नियमों की बिन्दुवार जानकारी दी गई.

एसआईआर के तीसरे चरण के दौरान, जिन भी मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां लगाई गई है, उन मतदाताओं के साथ ही आपत्ति करने वाले को नोटिस भेजा जाएगा. ये नोटिस ईआरओ या एईआरओ के स्तर से जारी किए जाएंगे. ऐसे में आपत्तिकर्ता ने जिस वजह से मतदाता के नाम को डिलीट करने के लिए आपत्तियां लगाई है उसका सबूत नोटिस की सुनवाई के दौरान देना होगा. जबकि मतदाता को प्राप्त नोटिस के आधार पर अपने दस्तावेज या प्रमाण देने होंगे. दरअसल, अधिकतर मतदाताओं को लेकर ये आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं कि ये मतदाता या तो उस जगह से जा चुके हैं या फिर वो यहां का निवासी नहीं हैं.

एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान प्रदेश के 1.07 लाख मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां लगाई गई है. ऐसे में तीसरे चरण के दौरान इन मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा. इसके साथ ही इन मतदाताओं के नाम को डिलीट करने के लिए जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है, उनको भी नोटिस जारी किया जाएगा. ऐसे में मतदाताओं का मतदाता सूची में अपना नाम बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी. लिहाजा, अगर किसी मतदाता को बीएलओ के जरिए फॉर्म-10 का नोटिस प्राप्त होता है तो नोटिस में बताए गए वजहों के आधार पर ईआरओ या एईआरओ के सामने प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.