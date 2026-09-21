जोधपुर में मेयर पद पर घमासान: अपने प्रत्याशी सोलंकी के नामांकन पर खतरे का अंदेशा देख निगम में उमड़े कांग्रेसी
भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के विरुद्ध परस्पर आपत्तियां. दिन भर गहमागहमी के बीच शाम को आपत्तियां खारिज. यहां 25 सितंबर को होगा मेयर इलेक्शन.
Published : September 21, 2026 at 7:53 PM IST
जोधपुर: जोधपुर नगर निगम के महापौर पद के चुनाव 25 सितंबर को होंगे. प्रतिष्ठा की लड़ाई बने महापौर चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे. दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के प्रत्याशी के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई. इस पर सोमवार को पूरे दिन जांच चली. शाम करीब 6 बजे रिटर्निंग अधिकारी रामकिशोर मीणा ने पूरी तथ्यात्मक जांच के बाद दोनों की आपत्तियां खारिज कर दी. अपने हाइब्रिड उम्मीदवार राजेंद्र सिंह सोलंकी की दावेदारी सुरक्षित होने पर कांग्रेस खेमे में काफी उत्साह नजर आया.
कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता: कांग्रेस की ओर से मेयर प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, सच्चाई की जीत हुई है. 'मैंने पहले भी कहा था कि 25 तारीख को भी सच्चाई की जीत होगी. हमारे लोग चुनाव जीत कर आए हैं. वे हमारा समर्थन करेंगे'. इससे पहले दोपहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नगर निगम में जमावड़ा होने लगा. इनको आशंका थी कि कहीं सरकार के दबाव में अधिकारी राजेंद्र सिंह सोलंकी का नामांकन खारिज नहीं कर दें. जब फैसले में समय लगा तो निगम के पोर्च में जमा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की. रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी के साथ कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पवार एवं पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ समेत पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई. आपत्तियों पर फैसले के समय भाजपा नेता मौजूद नहीं थे.
पढ़ें:जोधपुर संभाग: 40 में से 36 निकाय भाजपा के, 4 जिलों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला
यह थी परस्पर आपत्तियां: भाजपा प्रत्याशी प्रसन्नचंद मेहता के प्रस्तावक चैन सिंह इंडा ने आपत्ति दी कि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, लेकिन उन्होंने नामांकन पत्र में इसका खुलासा नहीं किया है. इस पर सोलंकी ने निर्वाचन अधिकारी को जवाब दिया कि उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले थे, उनमें एफआर लग चुकी है. वे न्यायालय में स्वीकार भी हो चुकी है. 'ऐसे में मेरे विरुद्ध किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं है. मैंने कोई जानकारी नहीं छुपाई है'. इस पर भाजपा की आपत्ति खारिज कर दी गई. उधर, कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई कि प्रसन्नचंद मेहता ने अपनी संपत्ति में मूल्य का खुलासा किया है, लेकिन उनके पास कितना सोना-चांदी है इसका पूरा ब्योरा नहीं दिया है.निर्वाचन अधिकारी ने इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया.
पढ़ें: LOCAL BODY ELECTIONS 2026: जोधपुर जिले में भाजपा के 4 निकायों में तो कांग्रेस के 2 निकायों में बने अध्यक्ष, पोकरण व करौली निकाय में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत
पढ़ें:निकाय चुनाव नतीजों पर मंथन: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का दावा, 'जोधपुर नगर निगम में BJP का बनेगा मेयर'
पढ़ें:जोधपुर नगर निगम मेयर चुनाव : भाजपा ने प्रसन्नचंद मेहता को उतारा मैदान में, कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को बनाया प्रत्याशी