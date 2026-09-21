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जोधपुर में मेयर पद पर घमासान: अपने प्रत्याशी सोलंकी के नामांकन पर खतरे का अंदेशा देख निगम में उमड़े कांग्रेसी

जोधपुर: जोधपुर नगर निगम के महापौर पद के चुनाव 25 सितंबर को होंगे. प्रतिष्ठा की लड़ाई बने महापौर चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे. दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के प्रत्याशी के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई. इस पर सोमवार को पूरे दिन जांच चली. शाम करीब 6 बजे रिटर्निंग अधिकारी रामकिशोर मीणा ने पूरी तथ्यात्मक जांच के बाद दोनों की आपत्तियां खारिज कर दी. अपने हाइब्रिड उम्मीदवार राजेंद्र सिंह सोलंकी की दावेदारी सुरक्षित होने पर कांग्रेस खेमे में काफी उत्साह नजर आया.

कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता: कांग्रेस की ओर से मेयर प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, सच्चाई की जीत हुई है. 'मैंने पहले भी कहा था ​कि 25 तारीख को भी सच्चाई की जीत होगी. हमारे लोग चुनाव जीत कर आए हैं. वे हमारा समर्थन करेंगे'. इससे पहले दोपहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नगर निगम में जमावड़ा होने लगा. इनको आशंका थी कि कहीं सरकार के दबाव में अधिकारी राजेंद्र सिंह सोलंकी का नामांकन खारिज नहीं कर दें. जब फैसले में समय लगा तो निगम के पोर्च में जमा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की. रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी के साथ कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पवार एवं पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ समेत पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई. आपत्तियों पर फैसले के समय भाजपा नेता मौजूद नहीं थे.

रामकिशोर मीणा, रिटर्निंग ऑफिसर व राजेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस प्रत्याशी. (ETV Bharat Jodhpur)

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