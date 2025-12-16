ETV Bharat / state

शादी से इंकार किया तो शोहदे ने ससुरालवालों को आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेजे; जान से मारने की दी धमकी

​मोहनलालगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है.

जान से मारने की दी धमकी.
जान से मारने की दी धमकी. (Photo Credit: File Photo)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 8:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: मोहनलालगंज क्षेत्र में शादी से इंकार करने पर शोहदे ने बदला लेने के लिए युवती के होने वाले ससुराल में उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेज दिए. युवक ने रिश्ता तुड़वाने के लिए लड़का पक्ष पर दबाव भी डाला. जान से मारने की धमकी दी. युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के मुताबिक, थाना क्षेत्र के ही एक गांव निवासी अरुन पाल नामक युवक आए दिन उसे परेशान करता था. छेड़छाड़ और अभद्रता करता था.

इसी वजह से युवती और उसके परिजनों ने अरुन पाल के शादी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. ​जब युवती के परिजनों ने उसकी शादी गोसाईंगंज क्षेत्र के एक गांव में तय की, तो अरुन पाल बौखला गया.

अरुन के पास युवती की कुछ तस्वीरें और वीडियो थे. उसने शादी तुड़वाने की नीयत से वह सब युवती के होने वाले ससुराल भेज दिए. शोहदे ने लड़का पक्ष को सीधे तौर पर धमकी दी, कि अगर इस लड़की से शादी करोगे तो लड़के की हत्या कर देगा.

धमकी और फोटो-वीडियो से ससुराल वाले दहशत में आ गए. उन्होंने जानकारी लड़की पक्ष को दी, जिससे शादी टूटने की स्थिति बन गई. इसके बाद युवती के घरवालों ने आरोपी के खिलाफ मोहनलालगंज थाने में लिखित तहरीर दी.

​मोहनलालगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक अरुन पाल के खिलाफ आईटी एक्ट सहित जान से मारने की धमकी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसें-3 कारों की टक्कर से भीषण आग; 4 की जिंदा जलकर मौत, 25 से अधिक झुलसे

TAGGED:

OBJECTIONABLE VIDEOS SENT LUCKNOW
VIDEOS SENT BREAK MARRIAGE LUCKNOW
GIRL DEATH THREATS IN LUCKNOW
आपत्तिजनक वीडियो भेजे मारने की धमकी
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.