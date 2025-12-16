ETV Bharat / state

शादी से इंकार किया तो शोहदे ने ससुरालवालों को आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेजे; जान से मारने की दी धमकी

लखनऊ: मोहनलालगंज क्षेत्र में शादी से इंकार करने पर शोहदे ने बदला लेने के लिए युवती के होने वाले ससुराल में उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेज दिए. युवक ने रिश्ता तुड़वाने के लिए लड़का पक्ष पर दबाव भी डाला. जान से मारने की धमकी दी. युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के मुताबिक, थाना क्षेत्र के ही एक गांव निवासी अरुन पाल नामक युवक आए दिन उसे परेशान करता था. छेड़छाड़ और अभद्रता करता था.

इसी वजह से युवती और उसके परिजनों ने अरुन पाल के शादी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. ​जब युवती के परिजनों ने उसकी शादी गोसाईंगंज क्षेत्र के एक गांव में तय की, तो अरुन पाल बौखला गया.

अरुन के पास युवती की कुछ तस्वीरें और वीडियो थे. उसने शादी तुड़वाने की नीयत से वह सब युवती के होने वाले ससुराल भेज दिए. शोहदे ने लड़का पक्ष को सीधे तौर पर धमकी दी, कि अगर इस लड़की से शादी करोगे तो लड़के की हत्या कर देगा.