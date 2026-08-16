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यौन शोषण के बाद आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में युवती के साथ यौन शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है.

Molestation case in Ranchi
रांची पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 2:56 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में एक युवती के साथ यौन शोषण कर उसका आपत्तिजनक वीडियो बना वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है. शिकायत मिलने के बाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रांची में यौन शोषण और कथित तौर पर अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. मामला लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता की ओर से 15 अगस्त 2026 को दिए गए आवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है.

पीड़िता ने आवेदन में प्राथमिक अभियुक्त सौरभ लिंडा पर यौन शोषण करने और संबंधित वीडियो को वायरल करने का आरोप लगाया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 139/2026 दर्ज किया. पुलिस के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 64(2), 303(2) के साथ धारा 67/67ए और IT एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

एसएसपी के निर्देश पर हुई त्वरित कार्रवाई

रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कांड के अनुसंधान के दौरान एसएसपी रांची के निर्देश पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक अभियुक्त सौरभ लिंडा को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस ने मामले में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन भी आरोपी के पास से बरामद किए हैं. दोनों मोबाइल को विधिवत जब्त कर उसकी जब्ती सूची तैयार की गई है. पुलिस अब इन मोबाइल फोन की जांच के जरिए कथित वीडियो और मामले से जुड़े अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच भी करेगी.

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