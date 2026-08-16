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यौन शोषण के बाद आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में एक युवती के साथ यौन शोषण कर उसका आपत्तिजनक वीडियो बना वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है. शिकायत मिलने के बाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रांची में यौन शोषण और कथित तौर पर अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. मामला लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता की ओर से 15 अगस्त 2026 को दिए गए आवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है.

पीड़िता ने आवेदन में प्राथमिक अभियुक्त सौरभ लिंडा पर यौन शोषण करने और संबंधित वीडियो को वायरल करने का आरोप लगाया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 139/2026 दर्ज किया. पुलिस के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 64(2), 303(2) के साथ धारा 67/67ए और IT एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

एसएसपी के निर्देश पर हुई त्वरित कार्रवाई

रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कांड के अनुसंधान के दौरान एसएसपी रांची के निर्देश पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक अभियुक्त सौरभ लिंडा को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.