योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट, सपा नेता पर मुकदमा दर्ज
योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट कर, डांस करते हुए दिखाए जाने पर सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 6:32 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से आहत धर्म सिंह ने सपा नेता आईपी सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया है. पुलिस ने धर्म सिंह की तहरीर पर बुधवार देर रात मुकदमा पंजीकृत कर, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
धर्म सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक ट्वीट देखा गया, जिसमें I.P. Singh@IPSinghSp के द्विटर हैण्डल से एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को एडिट कर, डांस करते हुए दिखाया गया है. वीडियो पोस्ट में लिखा है कि PDA वर्ग का आरक्षण लूटने वाला डकैत सरगना.
पोस्ट के साथ दैनिक भास्कर समाचार पत्रिका द्वारा प्रकाशित खबर को एडिट वीडियो के साथ चलायी जा रही है. जिसमें लिखा है, शिक्षक भर्ती घोटाला, वकील का दावा 6800 नहीं 19000 सीटों पर हुआ है, जज ने कहा नौकरी दीजिए वरना हमे फैसला करना पडेगा.
वहीं, बांदा भर्ती घोटाला: कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई, उनमें से 11 एक ही जाति के, भास्कर इन्वेटीगेशन में सामने आया कि यूपी में मंत्री विधायक के रिस्तेदारो को बांटी गई नौकरियां, इसमें 55 प्रतिशत ठाकुर, जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी लगी नौकरी.
ऐसे निराधार तथ्यो के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एडिट फोटो वायरल किया जा रहा है, यह कृत्य जानबूझ कर सरकार की छवि धूमिल करने, एवं विभिन्न वर्गों, जातियों के विरुद्ध द्वेश भावना उत्पन्न करने, सौहार्द बिगाड़ने एवं शान्तिभंग करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर डाला गया है.
ऐसे आपत्तिजनक वीडियो को देखकर मेरी एवं उ0प्र0 की लाखो जनता की भावनाएं आहत हुई हैं तथा इससे लोगों के मध्य अशान्ति, घृणा व शत्रुता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है. हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि धर्म सिंह की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
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