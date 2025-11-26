ETV Bharat / state

नीतीश, सम्राट और चिराग पर आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो वायरल होने के बाद युवक पर FIR

मोतिहारी: गृह मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा. मामला पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र का है,जहां सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एलजेपी (आर) के सुप्रीमो चिराग पासवान सहित अन्य नेताओं को अभद्र भाषा में गाली देने वाले युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

सीएम नीतीश के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग: घटना घोड़ासहन थाना क्षेत्र के जगीरहा गांव की बताई जा रही है. यहां के रहने वाले राजेश यादव नामक युवक ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में वह राज्य के प्रमुख नेताओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

युवक का वीडियो वायरल: वीडियो सामने आते ही यह तेजी से वायरल हो गया और स्थानीय स्तर पर लोगों में नाराजगी फैल गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए घोड़ासहन थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने वीडियो की जांच कराई. जांच के दौरान यह पुष्ट हुआ कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति जगीरहा गांव का ही रहने वाला युवक राजेश यादव है.

पुलिस ने की छापेमारी: पुलिस टीम ने तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर छापेमारी की, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं मिला. गांव वालों से पूछताछ में पता चला कि आरोपित युवक वर्तमान में बाहर किसी कंपनी में काम करता है और काफी समय से घर नहीं लौटा है. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित की लोकेशन का पता लगाने के लिए पुलिस तकनीकी रूप से भी जांच कर रही है ताकि उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

युवक के खिलाफ FIR: पुलिस ने वायरल वीडियो को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिया है और राजेश यादव के खिलाफ आईटी एक्ट एवं अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया पर नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना कानूनन अपराध है और इस प्रकार की गतिविधियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लोगों में नाराजगी: स्थानीय लोगों ने भी मामले की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक मतभेद या असहमति को अभद्र भाषा में व्यक्त करना नहीं चाहिए. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की गतिविधियां समाज में नकारात्मक संदेश देती है.