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कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर आपत्तिजनक टिप्पणी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत आधा दर्जन पर FIR

सतीश महाना पर आपत्तिजनक टिप्पणी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : सोशल मीडिया पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लेकर एक विवादित पोस्ट और वीडियो शेयर करने का मामला सामने आया है. मामले में चकेरी थाने की पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेता की तहरीर पर कांग्रेस के नगर ग्रामीण जिलाध्यक्ष समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है.

चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया, सफीपुर लाल बंगला निवासी और भाजयुमो के रामादेवी मंडल उपाध्यक्ष अंशु गुप्ता ने चकेरी थाने में एक लिखित तहरीर दी है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बीते 17 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां और वीडियो पोस्ट किए गए.