कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर आपत्तिजनक टिप्पणी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत आधा दर्जन पर FIR
17 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां और वीडियो पोस्ट किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:06 PM IST
कानपुर : सोशल मीडिया पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लेकर एक विवादित पोस्ट और वीडियो शेयर करने का मामला सामने आया है. मामले में चकेरी थाने की पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेता की तहरीर पर कांग्रेस के नगर ग्रामीण जिलाध्यक्ष समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है.
चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया, सफीपुर लाल बंगला निवासी और भाजयुमो के रामादेवी मंडल उपाध्यक्ष अंशु गुप्ता ने चकेरी थाने में एक लिखित तहरीर दी है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बीते 17 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां और वीडियो पोस्ट किए गए.
शिकायतकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया पर 'बहानाजी' नाम से बनी एक फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए लगातार अपमानजनक पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य विधानसभा अध्यक्ष की राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करना है.
भाजयुमो नेता अंशु गुप्ता की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. मामले में तरुष पटवा, अंकित कनौजिया, रवि पटवा, निखिल गुप्ता के अलावा कांग्रेस के नगर ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने सभी के खिलाफ आपराधिक मानहानि और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामले में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस और साइबर सेल की टीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन पोस्ट और फर्जी आईडी की तकनीकी जांच कर रही है, जिनके जरिए टिप्पणियां की गई थीं. साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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