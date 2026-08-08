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शादी से इनकार पर आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल, कर्नाटक से हुई आरोपी की गिरफ्तारी

सोशल मीडिया में दोस्ती के बाद युवक ने युवती के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल कर दिए.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

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आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 2:30 PM IST

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बिलासपुर: तखतपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवक ने शादी के लिए युवती को प्रपोज किया.लेकिन जब युवती ने शादी से इनकार किया तो युवक ने आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल कर दिया. युवती की शिकायत पर तखतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है.

कर्नाटक से हुई आरोपी की गिरफ्तारी

तखतपुर थाना प्रभारी अवनीश कुमार पासवान ने बताया कि एक युवती की इंस्टाग्राम के जरिए बलौदाबाजार जिले के रहने वाले युवक से दोस्ती हुई थी. फिर दोनों के बीच व्हाट्सएप पर भी बातचीत होने लगी. इसी दौरान युवक ने युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर रख लिया. बाद में युवती को इस बात का पता चला. युवती ने शादी से इनकार कर दिया. आरोपी ने कथित तौर पर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. घटना से परेशान युवती ने मामले की शिकायत तखतपुर थाना में दर्ज कराई.

आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल करने वाला अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई. दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे. वीडियो कॉल के दौरान युवक ने लड़की का फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. दोनों के बीच शादी की बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद आरोपी युवक ने युवती की फोटो वीडियो वायरल कर दिया-अवनीश कुमार पासवान, तखतपुर थाना प्रभारी

तखतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले की शिकायत मिलने पर पतासाजी शुरू की गई. पुलिस टीम को आरोपी के बेंगलुरु में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने कर्नाटक पहुंचकर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को बिलासपुर लाने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

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