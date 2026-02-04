ETV Bharat / state

पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, प्रयागराज में FIR दर्ज

डीसीपी सिटी मनीष कुमार सांडिल्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जल्द गिरफ्तार की जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
तहरीर के आधार पर मामला दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 9:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला प्रयागराज की पूर्व महापौर एवं भाजपा नेत्री अभिलाषा गुप्ता नन्दी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से जुड़ा है.

कमेंट्स में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग: पूर्व महापौर की मीडिया सलाहकार पूनम अग्रवाल की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि एक फेसबुक आईडी से लगातार अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थीं. शिकायत में कहा गया है कि इन टिप्पणियों में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया.

मानसिक उत्पीड़न का आरोप: तहरीर के अनुसार संबंधित आईडी के प्रोफाइल में पुणे, महाराष्ट्र और इलाहाबाद का उल्लेख है. हालांकि आईडी लॉक होने के कारण पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी. शिकायतकर्ता ने इसे मानसिक उत्पीड़न और संभावित साजिश का हिस्सा बताया है. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्री नन्दी पर वर्ष 2010 में प्राणघातक हमला हो चुका है, जिसका मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है.

अभिलाषा गुप्ता के 3.57 लाख फॉलोअर्स हैं: ऐसे में इस तरह की टिप्पणियों को गंभीर मानते हुए पुलिस से जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है. पूनम अग्रवाल द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि जनमानस के बीच में पहुंचने के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है. इस समय अभिलाषा गुप्ता नंदी के पेज पर 3,57,000 फॉलोअर हैं. ऐसे ही इंस्टाग्राम और एक्स पर भी लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं.

कमेंट के पीछे साजिश की आशंका: दो-तीन दिन से शैलेश श्रीवास्तव नाम के फेसबुक अकाउंट से पूर्व महापौर से विभिन्न फेसबुक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही हैं. कमेंट करने वाले ने लिखा कि “अभिलाषा यह पुष्पमाला संभाल कर रखना नंदी की अर्थी सजाने के लिए शीघ्र काम आएगा. इससे यह लगता है कि इस कमेंट के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है.

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग: 12 जुलाई 2010 को आरडीएक्स रिमोट बम से नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर प्राण घातक हमला हो चुका है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार और एक सिविल गनर की दुखद मौत हो गई थी. नंदी भी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं. लिहाजा इस टिप्पणी के पीछे गहरी साजिश की आशंका होने के कारण इसे गंभीरता से लिया जाए और कमेंट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

पुलिस ढूंढ रही आरोपी का सुराग: डीसीपी सिटी मनीष कुमार सांडिल्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की तकनीकी जांच कर वास्तविक संचालक की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी होगी.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

OBJECTIONABLE COMMENTS SOCIAL MEDIA
FIR REGISTERED IN PRAYAGRAJ
DCP CITY MANISH KUMAR SANDILYA
FORMER MAYOR ABHILASHA GUPTA NANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.