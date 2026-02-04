ETV Bharat / state

पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, प्रयागराज में FIR दर्ज

प्रयागराज: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला प्रयागराज की पूर्व महापौर एवं भाजपा नेत्री अभिलाषा गुप्ता नन्दी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से जुड़ा है.

कमेंट्स में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग: पूर्व महापौर की मीडिया सलाहकार पूनम अग्रवाल की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि एक फेसबुक आईडी से लगातार अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थीं. शिकायत में कहा गया है कि इन टिप्पणियों में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया.

मानसिक उत्पीड़न का आरोप: तहरीर के अनुसार संबंधित आईडी के प्रोफाइल में पुणे, महाराष्ट्र और इलाहाबाद का उल्लेख है. हालांकि आईडी लॉक होने के कारण पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी. शिकायतकर्ता ने इसे मानसिक उत्पीड़न और संभावित साजिश का हिस्सा बताया है. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्री नन्दी पर वर्ष 2010 में प्राणघातक हमला हो चुका है, जिसका मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है.

अभिलाषा गुप्ता के 3.57 लाख फॉलोअर्स हैं: ऐसे में इस तरह की टिप्पणियों को गंभीर मानते हुए पुलिस से जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है. पूनम अग्रवाल द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि जनमानस के बीच में पहुंचने के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है. इस समय अभिलाषा गुप्ता नंदी के पेज पर 3,57,000 फॉलोअर हैं. ऐसे ही इंस्टाग्राम और एक्स पर भी लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं.