पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, आरोपी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने डॉ. पुनीत यादव की याचिका पर उनके अधिवक्ता सुनील चौधरी और सरकारी वकील को सुनकर दिया.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी के विरुद्ध चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने डॉ. पुनीत यादव की याचिका पर उनके अधिवक्ता सुनील चौधरी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी: जालौन जिले आटा थाने में दीपक शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में याची पर आरोप लगाया गया कि उसने महाकुम्भ को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर समाज में नफरत फैलाकर दंगा करने की साजिश की. याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कहा कि विवेचना अधिकारी ने राजनीतिक दबाव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का अवलोकन किए बगैर वादी के बयान के अगले ही दिन याची के विरुद्ध आरोप-पत्र अदालत में दाखिल कर दिया.
एक हफ्ते में मांगा जवाब: एडवोकेट चौधरी ने कहा कि वीडियो की विश्वसनीयता की जांच नहीं की गई. उसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने याची को सम्मन जारी किया है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता ने कहा कि याची ने कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को दो सप्ताह में जवाब व याची को एक सप्ताह में प्रति उत्तर दाखिल करने के का निर्देश देते हुए मजिस्ट्रेट अदालत में याची के विरुद्ध चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी.
फर्जी बैंक स्टेटमेंट दाखिल करने वाले पति की याचिका खारिज: भरण पोषण की राशि अदा करने से बचने के लिए फर्जी बैंक स्टेटमेंट अदालत में दाखिल करने वाले पति की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज़ कर दी है. इस मामले में पति के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज है जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेज दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के सिद्धांत पर सीधा हमला है और यह "कानून की बेइज्जती" है.
गौरव मेहता की याचिका खारिज: गौतम बुद्ध नगर के गौरव मेहता की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने यह टिप्पणी की. याचिका में गौतम बुद्ध नगर के एसीजेएम द्वारा जारी सम्मन को चुनौती दी गई थी. मामले के अनुसार 2007 में याची का उसकी पहली पत्नी से तलाक हो गया. बाद में पत्नी ने अपने नाबालिग बेटे के लिए भरण पोषण का दावा करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक अर्जी दी. भरण-पोषण मामले की कार्रवाई के दौरान, परिवार न्यायालय ने फरवरी 2019 में याची को अपनी आमदनी का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया.
याची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज: उन्हें खास तौर पर पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड और दूसरी चल संपत्ति और सैलरी स्लिप फाइल करने का निर्देश दिया गया. पति ने साल 2011-2014 के लिए अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट हलफनामे के साथ दाखिल किया जिसमें कहा गया कि उनके पास कोई गाड़ी या कोई दूसरी अचल संपत्ति नहीं है. पत्नी ने उसे फर्जी दस्तावेज बताते हुए याची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी. आरोप लगाया पति ने असली आमदनी छिपाने के लिए कोर्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए.
कोर्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज: पूछताछ के दौरान, पुलिस को ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट मिला और फिर पता चला कि भरण पोषण की रकम देने से बचने के लिए कोर्ट में जमा किए गए बैंक स्टेटमेंट से कई एंट्री हटा दी गईं ताकि कथित तौर पर उसकी सही आमदनी छिपाई जा सके. पुलिस ने सितंबर 2019 में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 466 के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी. जिस पर संबंधित कोर्ट ने उसे सम्मन जारी कर दिया. जिसे पति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
