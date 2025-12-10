ETV Bharat / state

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, आरोपी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी के विरुद्ध चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने डॉ. पुनीत यादव की याचिका पर उनके अधिवक्ता सुनील चौधरी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी: जालौन जिले आटा थाने में दीपक शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में याची पर आरोप लगाया गया कि उसने महाकुम्भ को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर समाज में नफरत फैलाकर दंगा करने की साजिश की. याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कहा कि विवेचना अधिकारी ने राजनीतिक दबाव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का अवलोकन किए बगैर वादी के बयान के अगले ही दिन याची के विरुद्ध आरोप-पत्र अदालत में दाखिल कर दिया. एक हफ्ते में मांगा जवाब: एडवोकेट चौधरी ने कहा कि वीडियो की विश्वसनीयता की जांच नहीं की गई. उसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने याची को सम्मन जारी किया है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है. अधिवक्ता ने कहा कि याची ने कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को दो सप्ताह में जवाब व याची को एक सप्ताह में प्रति उत्तर दाखिल करने के का निर्देश देते हुए मजिस्ट्रेट अदालत में याची के विरुद्ध चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. फर्जी बैंक स्टेटमेंट दाखिल करने वाले पति की याचिका खारिज: भरण पोषण की राशि अदा करने से बचने के लिए फर्जी बैंक स्टेटमेंट अदालत में दाखिल करने वाले पति की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज़ कर दी है. इस मामले में पति के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज है जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेज दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के सिद्धांत पर सीधा हमला है और यह "कानून की बेइज्जती" है.