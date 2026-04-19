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दुर्ग में भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक कमेंट, आरोपी युवती गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस ने बाबासाहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एक युवती को गिरफ्तार किया है.

Uproar over comments against Bhimrao Ambedkar
भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कमेंट पर बवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 19, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का केस सामने आया है. इस घटना का खुलासा होने के बाद बौद्ध समाज और उनके अनुयायियों ने भिलाई में विरोध प्रदर्शन किया.इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग भिलाई नगर कोतवाली थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया. विरोध प्रदर्शन के बाद आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सोशल मीडिया पर अंबेडकर के खिलाफ पोस्ट

बौद्ध समाज का आरोप है कि भिलाई की युवती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है. यह कमेंट उसने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया है. युवती ने रील बनाकर इसे पोस्ट किया. यह आपत्तिजनक है इसलिए उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं. प्रदर्शनकारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में अशांति फैलाती हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई थी, ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे.

भिलाई पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

भिलाई पुलिस का एक्शन, आरोपी युवती गिरफ्तार

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया की भिलाई की एक युवती ने सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट कर बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवती के खिलाफ धारा 299 बी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

Buddhist Community Protest in Bhilai
भिलाई में बौद्ध समाज का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

भिलाई पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई

इस केस में पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया. आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया. अभी पुलिस केस की विवेचना कर रही है. जल्द ही इस केस में और खुलासा होगा.

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