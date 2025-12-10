ETV Bharat / state

संवैधानिक पदों पर बैठे नेता-अधिकारियों के अजमेर दरगाह में चादर पेश करने पर आपत्ति, सुनवाई में नहीं आए पक्षकार

कोर्ट की सुनवाई पर पड़ रहा असर: विष्णु गुप्ता ने बताया कि संकट मोचन महादेव विराजमान बनाम अजमेर दरगाह मामले में पक्षकार की ओर से 7/10 के तहत प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किए गए थे. जिसे कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुका है. अब पक्षकार पक्ष की ओर से कोर्ट में पूर्व में लगाई गए 7/11 का प्रार्थना पत्र भी कोर्ट खारिज करेगा. मामले में अगली सुनवाई पर बहस होनी है. गुप्ता ने बताया कि तीन-चार माह से मामले में सुनवाई लंबित है. इसका केवल एक ही कारण है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दरगाह में चादर पेश कर रहे हैं. इससे मामला प्रभावित हो रहा है.

मामले में परिवादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि एक हफ्ते पहले कोर्ट में प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया गया था कि अजमेर दरगाह में सालाना उर्स के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री के अलावा कलेक्टर और एसपी चादर पेश करते हैं. इस कारण से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में कोर्ट में चल रहा वाद और सुनवाई प्रभावित होते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे में प्रार्थना पत्र में कोर्ट से मांग की गई है कि जब तक दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक संवैधानिक पदों पर बैठे नेता और अधिकारियों की चादर पर रोक लगाई जाए. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा है.

अजमेर: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से कोर्ट में संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं और अधिकारियों की ओर से दरगाह में चादर पेश करने को लेकर आपत्ति के तौर पर लगाए गए प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष कोर्ट पहुंचा, लेकिन पक्षकार की ओर से कोर्ट में कोई नहीं आया. ऐसे में कोर्ट ने मामले से संबंधित फैसला सुरक्षित रखा है.

पहले भी दी थी कोर्ट में अर्जी: उन्होंने यह भी बताया कि गत वर्ष भी उर्स से पहले संवैधानिक पदों पर बैठे नेता और अधिकारियों की चादर पर रोक लगवाने के लिए कोर्ट में अर्जी पेश की थी, लेकिन अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख इतनी लंबी मिली कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेता और अधिकारी चादरें दरगाह में चढ़ा चुके थे. उन्होंने बताया कि सुनवाई में इस बात का भी हवाला परिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट में दिया गया है. सुनवाई लंबित होने के कारण मुकदमे पर भी असर पड़ रहा है.

पढ़ें: दरगाह में शिव मंदिर के दावे का मामला: एएसआई और एमओएमए के प्रार्थना पत्र पर हुई बहस, आदेश सुरक्षित

'पीएम को भी दिया ज्ञापन': परिवादी पक्ष की ओर से वकील संदीप कुमार ने बताया कि कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को भी ज्ञापन दिया था. इसमें मांग की गई थी कि उर्स में पीएम की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामला विभाग दरगाह में चादर पेश करता है. पीएम का संवैधानिक पद है. वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग मुकदमे में पक्षकार है. पीएम को संवैधानिक पद पर होने के नाते दरगाह में चादर नहीं भेजनी चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र में इस बात का भी हवाला दिया है कि दरगाह में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि सूफी या इस्लाम में चादर पेश करने की कोई प्रथा है. उन्होंने बताया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहली बार जब दरगाह आए थे, तब ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिसमें यह उल्लेख है कि उन्होंने दरगाह में चादर पेश की थी.

'क्यों मिले जल्द सुनवाई का अधिकार?': वकील संदीप कुमार ने यह भी बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परिवादी से यह भी पूछा कि दरगाह में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से चादर पेश करने से कैसे अधिकारों का हनन हो रहा है और क्यों सुनवाई का जल्दी अधिकार दिया जाए? तब परिवादी पक्ष की ओर से दलील थी कि दरगाह में चादर चढ़ा कर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग एक नए साक्ष्य का सृजन कर रहे हैं. गत वर्ष उर्स के मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरिन रिजीजू की ओर से प्रधानमंत्री की भेजी गई चादर दरगाह में पेश की गई. बाद में चादर पेश करने के फोटो और वीडियो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अपने ट्विटर (एक्स) अकाउंट पर भी डाले. इस कारण परिवादी पक्ष के खिलाफ वह फोटो साक्ष्य बना.

उन्होंने बताया कि फोटो और वीडियो के माध्यम से जन मानस में यह बात पहुंची कि दरगाह में चादर चढ़ाना एक परंपरा है और वहां पर केवल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है. जबकि परिवादी पक्ष की ओर से किए गए कोर्ट दाखिल दावे में यह हवाला दिया गया है कि मौके पर दरगाह है या शिव मंदिर वह कोर्ट तय करेगा. परिवादी पक्ष का दावा है कि वहां पर शिव मंदिर है और साक्ष्य के तौर पर हर विलास शारदा की पुस्तक भी कोर्ट में पेश की गई है. पुस्तक में उल्लेख है कि दरगाह के ऊपर पत्थरों पर कलाकारी राजपूताना शैली की है. इस पर लगे चूने को हटाने के बाद कलाकारी सामने आ जाएगी. वहीं नीचे कक्ष में भगवान शिव का मंदिर है.

परिवादी के अधिकारों की होती है क्षति: उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बार-बार दरगाह में चादर चढ़ाएंगे, तो परिवादी पक्ष के अधिकारों की क्षति होती है. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के अलावा कोई भी निजी स्तर पर दरगाह में चादर चढ़ाए, यह उनकी भावना है. उन्होंने बताया कि पक्षकार की ओर से कोई अधिवक्ता कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ. पिछली 8 दिसंबर को पक्षकारों को नोटिस भी कोर्ट की ओर से भेज दिए गए थे. संभवत कोर्ट पक्षकारों को अपनी बात रखने का समय देगा और उसके बाद ही आदेश जारी होंगे.