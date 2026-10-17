ETV Bharat / state

घुटरा के ‘राष्ट्रपति’ : संवैधानिक पद के नाम को लेकर दर्ज हुई आपत्ति, राष्ट्रपति सचिवालय ने लिया संज्ञान

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ ब्लॉक के घुटरा गांव में रहने वाला एक शख्स अपने नाम को लेकर चर्चा में है.क्योंकि इस शख्स का नाम उस पद से लिया गया है,जिसे भारत का प्रथम नागरिक होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है. इस शख्स का नाम है राष्ट्रपति. स्कूल के दाखिल खारिज से लेकर बैंक पासबुक और आधार कार्ड में शख्स का नाम राष्ट्रपति ही दर्ज है. किसी व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति होने को लेकर अब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज की है. शहर अध्यक्ष ने संवैधानिक पदों के नामों पर कानून बनाने की मांग की है. ताकि भविष्य में पदों को लेकर किसी का नाम ना रखा जाए.

स्कूल रिकॉर्ड में 1988 से दर्ज है नाम ग्राम घुटरा निवासी राष्ट्रपति सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं. मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. गांव में लोग उन्हें बोलचाल में ‘राजपति’ कहकर बुलाते हैं, लेकिन शैक्षणिक और बैंकिंग दस्तावेजों में उनका नाम राष्ट्रपति ही दर्ज है. प्राथमिक स्कूल घुटरा के दाखिल पंजी में 14 जुलाई 1988 को दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार, उनका नाम राष्ट्रपति लिखा गया है.

सौरभ मिश्रा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा पत्र इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेन्द्रगढ़ शहर अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अलग-अलग पत्र भेजकर इस विषय पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था. उन्होंने संवैधानिक पदों और राष्ट्रीय गरिमा से जुड़े शब्दों के व्यक्तिगत नाम के रूप में इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नीति बनाने के साथ आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रावधान करने की मांग की.

विद्यालय के अभिलेखों में यह नाम दर्ज है और स्कूल की ओर से नाम लिखने में किसी त्रुटि की जानकारी नहीं है. संबंधित व्यक्ति की मार्कशीट और बैंक पासबुक में भी यही नाम अंकित है- अनिल राय,प्रधानपाठक

किन शब्दों पर जताई आपत्ति ?

मिश्रा ने अपनी याचिका में ‘राष्ट्रपति’, ‘प्रधानमंत्री’, ‘मुख्यमंत्री’, ‘राज्यपाल’ और ‘भारत’ जैसे शब्दों के उपयोग को लेकर स्पष्ट नियम निर्धारित करने का आग्रह किया है. उनका कहना है कि कुछ परिस्थितियों में ऐसे नामों के कारण सरकारी अभिलेखों, बैंकिंग कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भ्रम या व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं.

व्यक्तिगत अधिकार और संवैधानिक गरिमा का सवाल



सौरभ मिश्रा के अनुसार उन्होंने यह विषय प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष भी रखा है और वहां भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है.

इस पहल का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसे नीतिगत विषय को सामने लाना है, जिस पर भविष्य के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने की आवश्यकता पर विचार किया जा सके- सौरभ मिश्रा, शहर अध्यक्ष कांग्रेस

सौरभ मिश्रा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस विषय पर विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर मौजूदा कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की जाए. यदि आवश्यक हो, तो ऐसा प्रावधान तैयार किया जाए, जिससे संवैधानिक पदों की गरिमा और नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे.



राष्ट्रपति सचिवालय ने याचिका संबंधित विभागों को भेजी



इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त पत्र के अनुसार, याचिका क्रमांक P1/B/202609162221 के तहत 17 सितंबर 2026 को संबंधित विषय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव, विधि एवं न्याय विभाग के संयुक्त सचिव के ध्यानार्थ भेजा गया है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को संबोधित 8 अगस्त 2026 की याचिका संबंधित अधिकारियों को उचित ध्यान देने के लिए अग्रेषित की जा रही है. साथ ही, याचिका पर की गई कार्रवाई की जानकारी सीधे याचिकाकर्ता को दिए जाने का भी उल्लेख है.

राष्ट्रपति सचिवालय ने लिया संज्ञान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस पत्र के बाद मामला संबंधित केंद्रीय विभागों तक पहुंच गया है. हालांकि, नामों के उपयोग को लेकर किसी नए कानून के बनने या प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है. अब संबंधित विभागों की ओर से होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी.

माता-पिता ने रखा था नाम