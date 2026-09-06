मोटापा बढ़ने से पहले रोकना सबसे जरूरी, AIIMS में आयोजित ओबेसिटी समिट में विशेषज्ञों का मंथन
एम्स में आयोजित ओबेसिटी समिट का संदेश है कि मोटापा अब सिर्फ वजन का मामला नहीं है, बल्कि एक गंभीर और व्यापक स्वास्थ्य चुनौती है.
Published : September 6, 2026 at 5:05 PM IST
नई दिल्ली: मोटापे को लंबे वक्त तक सिर्फ वजन बढ़ने की समस्या माना जाता रहा, लेकिन अब यही मोटापा कई गंभीर बीमारियों की बड़ी वजह बनता जा रहा है. डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और दूसरी मेटाबॉलिक बीमारियों के बढ़ते खतरे के बीच नई दिल्ली के एम्स में पहली बार ओबेसिटी समिट का आयोजन किया गया. इस समिट में देश के जाने-माने विशेषज्ञों ने मोटापे की रोकथाम, इलाज और इसके व्यापक प्रबंधन को लेकर मंथन किया.
एम्स में पहली बार ओबेसिटी समिट
नई दिल्ली के एम्स में आयोजित फर्स्ट एम्स ओबेसिटी समिट 2026 में मोटापे से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों के साथ-साथ इसके इलाज में हो रही नई वैज्ञानिक प्रगति पर चर्चा हुई. इस समिट में विशेषज्ञों ने कहा कि ओबेसिटी का असर सिर्फ शरीर के वजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से हो सकता है. यही वजह है कि समय रहते मोटापे की पहचान, जीवनशैली में बदलाव, सही डाइट, शारीरिक गतिविधि और जरूरत पड़ने पर मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है.
मोटापे का इलाज हर मरीज के लिए एक जैसा नहीं होता:
'मोटापा और मेटाबॉलिक बीमारियों के बीच संबंध को देखते हुए मेडिसिन विशेषज्ञों की भूमिका भी बेहद अहम है. मोटापे का इलाज हर मरीज के लिए एक जैसा नहीं हो सकता. मरीज की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, दूसरी बीमारियां और मेटाबॉलिक प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए उपचार की रणनीति तय करना जरूरी है''. -प्रो. नवल के. विक्रम, प्रोफेसर एवं हेड, मेडिसिन यूनिट-II, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स नई दिल्ली-
मोटापे पर विशेषज्ञों का महामंथन
विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर में बढ़ती अतिरिक्त चर्बी मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है और डायबिटीज समेत कई बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकती है. ऐसे में सिर्फ वजन घटाने की कोशिश के बजाय लंबे समय तक स्वस्थ जीवनशैली और मेडिकल मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है. डॉ. विनोद मित्तल ने भी मोटापे और डायबिटीज के आपसी संबंध और इसके प्रबंधन को लेकर अपनी बात रखी.
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