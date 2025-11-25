ETV Bharat / state

ओबीसी छात्रों को नहीं मिली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि, आगे की पढ़ाई में हो रही है परेशानी

धनबाद: मैट्रिक के बाद ओबीसी और एसएसी-एसटी छात्र-छात्राओं की पढ़ाई निरंतर चल सके, आर्थिक परेशानी ना खड़ी हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है. लेकिन ओबीसी छात्र-छात्राओं को साल 2024-25 की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. जिसके कारण धनबाद के करीब 26 हजार छात्र-छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है.

अगले सत्र की पढ़ाई से पहले छात्रों को नो ड्यूज कॉलेज प्रबंधन को देना पड़ता है. स्कॉलरशिप की राशि से ही छात्र अपने संस्थान की शुल्क का भुगतान करते हैं. यह राशि 3 हजार से लेकर करीब डेढ़ लाख तक छात्रों के बीच वितरित की जाती है. जिसमें अगर कोई छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उन्हें मेडिकल संस्थान में आने वाले खर्च के तौर पर राशि का भुगतान किया जाता है. राशि के भुगतान के लिए छात्र-छात्राएं लगातार सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन उन्हें सिर्फ जल्द भुगतान का आश्वासन ही मिल रहा है.

स्कॉलरशिप को लेकर जानकारी देते छात्र-छात्रा और कल्याण अधिकारी (ईटीवी भारत)

छात्रों की पढ़ाई प्रभावित

धनबाद जिले के विभिन्न संस्थानों के छात्र-छात्राओं की सत्र 2024-25 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि भुगतान नहीं होने के कारण कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च के चक्कर में पढ़ाई प्रभावित हो रही है. ग्रामीण छात्र-छात्राएं स्कॉलरशिप के भरोसे शहर में पढ़ने आते हैं. लेकिन समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति में नाराज छात्र लगातार राशि भुगतान की मांग कर रहे हैं.



छात्रों का कहना है कि एक साल से ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पाई है. छात्रों का कहना है कि यह स्कॉलरशिप उनके लिए शिक्षा जारी रखने का मुख्य सहारा है, जिसे रोक दिये जाने से पढ़ाई पर संकट आ गया है. छात्रवृति राशि समय पर नहीं मिलने से छात्र-छात्राओं को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने में कठिनाइयां हो रही हैं.

फीस भुगतान में छात्रों को परेशानी