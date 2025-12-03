ETV Bharat / state

विधानसभा शीतकालीन सत्र के बीच OBC संघर्ष समिति का जोरावर स्टेडियम में जोरदार प्रदर्शन, जानें क्या हैं मांगें?

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इन दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. विधानसभा सत्र के छठे दिन OBC संघर्ष समिति फिर से अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतर आई है. जोरावर स्टेडियम में समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार उनकी 21 प्रमुख मांगों पर चर्चा से बच रही है. समिति ने कहा कि, सितंबर में 20 हजार लोगों की रैली के बाद भी सरकार ने संवाद नहीं किया. अब अगर शीतकालीन सत्र में OBC की मांगों पर चर्चा नहीं हुई, तो आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा.

सरकार से क्यों नाराज हैं OBC संघर्ष समिति?

विधानसभा शीतकालीन सत्र के छठे दिन धर्मशाला स्थित जोरावर स्टेडियम OBC संघर्ष समिति के नारों से गूंज उठा. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि, वे कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया. समिति का कहना है कि 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक 20 हजार लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद भी सरकार ने OBC समाज से बातचीत तक करना उचित नहीं समझा. उन्होंने कहा कि सत्र को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन OBC वर्ग की एक भी मांग पर सदन में चर्चा नहीं हुई.