विधानसभा शीतकालीन सत्र के बीच OBC संघर्ष समिति का जोरावर स्टेडियम में जोरदार प्रदर्शन, जानें क्या हैं मांगें?
OBC संघर्ष समिति प्रदेश की सुक्खू सरकार से क्यों नाराज हैं, और मांगें नहीं माने जाने पर क्या चेतावनी दी है?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 6:40 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इन दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. विधानसभा सत्र के छठे दिन OBC संघर्ष समिति फिर से अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतर आई है. जोरावर स्टेडियम में समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार उनकी 21 प्रमुख मांगों पर चर्चा से बच रही है. समिति ने कहा कि, सितंबर में 20 हजार लोगों की रैली के बाद भी सरकार ने संवाद नहीं किया. अब अगर शीतकालीन सत्र में OBC की मांगों पर चर्चा नहीं हुई, तो आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा.
सरकार से क्यों नाराज हैं OBC संघर्ष समिति?
विधानसभा शीतकालीन सत्र के छठे दिन धर्मशाला स्थित जोरावर स्टेडियम OBC संघर्ष समिति के नारों से गूंज उठा. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि, वे कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया. समिति का कहना है कि 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक 20 हजार लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद भी सरकार ने OBC समाज से बातचीत तक करना उचित नहीं समझा. उन्होंने कहा कि सत्र को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन OBC वर्ग की एक भी मांग पर सदन में चर्चा नहीं हुई.
जोरावर स्टेडियम में सरकार को आखिरी बार संदेश
संघर्ष समिति ने कहा कि, OBC वर्ग से आए विधायक सुखराम चौधरी, पवन काजल और चंद्र कुमारने भी अब तक OBC मुद्दों का जिक्र नहीं किया. वहीं, OBC बहुल क्षेत्रों से चुने गए रघुवीर सिंह बाली, केवल पठानिया और सुधीर शर्मा पर भी समुदाय से पीछे हटने का आरोप लगाया गया है, लेकिन फिलहाल शांतिपूर्ण आंदोलन को प्राथमिकता दी गई है. जोरावर स्टेडियम में हम सरकार को आखिरी बार संदेश दे रहे हैं, हमारी 21 मांगें वर्षों से लंबित हैं. सत्र में एक दिन चर्चा तक नहीं हुई. सरकार अगर इसे हमारी कमजोरी समझ रही है तो बहुत बड़ा भ्रम है.
OBC संघर्ष समिति की 21 मांगों में शामिल हैं ये मुख्य मांगें
- उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण
- सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण
- विश्वविद्यालयों में OBC छात्रावास
- हिमाचल में OBC जनगणना
- रोस्टर प्रणाली लागू
- बैकलॉग पद भरने
- SC/ST की तर्ज पर OBC के लिए पृथक बजट
- OBC प्रमाणपत्र को लाइफटाइम करना आदि
बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी
OBC संघर्ष समिति के अध्यक्ष सौरभ कौंडल का कहना है कि, "ये अधिकार संविधान व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर आधारित हैं, लेकिन इसे हिमाचल में लागू नहीं किए गए. अगर 3 दिसंबर तक सरकार ने बात नहीं की और सत्र में हमारी मांगें नहीं उठीं, तो आंदोलन अब और बड़ा होगा. जवाब चुनावों में भी दिया जाएगा."
ये भी पढ़ें: हिमाचल में तीन साल में प्लेसमेंट व जॉब फेयर से 38 हजार युवाओं को प्रस्ताव, सिर्फ 16 हजार युवा कर रहे नौकरी
ये भी पढ़ें: वाटर सेस नहीं चला तो सुक्खू सरकार ने ऐसे निकाला 2000 करोड़ की रकम जुटाने का तरीका, बिजली परियोजनाओं को देनी होगी ये रकम