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हिमाचल में OBC वर्ग को सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण? मेडिकल कॉलेज में इतनी सीटें रिजर्व

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने सदन में उठाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा.

Himachal Assembly Monsoon Session 2026
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 4:01 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण का मुद्दा गूंजा. पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आरक्षण को लेकर सवाल पूछा. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने OBC आरक्षण से जुड़ी जानकारी सभा पटल पर रखी, जिसमें बताया गया कि किस विभाग में OBC को कितना आरक्षण दिया गया है.

सवाल- प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी विभागों में नौकरियां और ट्रेनिंग देने के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है ?

जवाब- सरकार ने बताया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी विभाग, जैसे की तकनीकी शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग और कृषि विभाग में प्रशिक्षण के लिए नौकरी और प्रशिक्षण के लिए आरक्षण दिया गया है.

सरकारी विभागों में OBC के लिए आरक्षण
तकनीकी शिक्षा विभाग
संस्थानकोर्सआरक्षण (% में)

गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज

फार्मेसी कॉलेज

पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट

इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

डिग्री/डिप्लोमा कोर्स18
आयुष विभाग
राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट व हॉस्पिटल, पपरोलाBAMS & M.D.Ayurveda12
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला (IGMC)MBBS4
डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडाMBBS2
श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडीMBBS2
डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहनMBBS2
डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुरMBBS2
पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबाMBBS2
मेडिकल कॉलेज

नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स

डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स/ डेंटल मैकेनिक कोर्स

18
शिक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमलाबीएड 15
उद्यान विभाग
डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्रीग्रेजुएट 2 सीटें प्रति कोर्स
कृषि विभाग
चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुरग्रेजुएट 1 सीट प्रति कोर्स

सवाल- OBC वर्ग को शिक्षा विभाग के तहत यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है?

जवाब- सरकार ने बताया कि राज्य सरकार के तहत सरकारी सेवाओं सीधी भर्ती के जरिए OBC वर्ग को शिक्षा विभाग के तहत यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी के लिए वर्ग A&B में 12 प्रतिशत और वर्ग C&D में 18 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.

सवाल- स्वास्थ्य विभाग में MBBS की सलेक्शन में OBC वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है?

जवाब- सरकार ने बताया कि वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्सेस में 85 प्रतिशत राज्य कोटे के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं.

मेडिकल कॉलेजों में OBC के लिए आरक्षण
मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजकुल राज्य कोटा सीटेंOBC के लिए आरक्षित सीटें
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला (IGMC)1024
डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा1022
श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी1022
डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन 1022
डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर1022
पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा1022
हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज शिमला641

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Last Updated : September 15, 2026 at 4:01 PM IST

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