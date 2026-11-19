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ओबीसी सियासत पर BJP का बड़ा दांव, अमरपाल मौर्य का बयान, ''कांग्रेस ने बनाया केवल वोट बैंक, मोदी ने सत्ता में दिलाई भागीदारी

ओबीसी सियासत पर BJP का बड़ा दांव ( ETV Bharat )

रायपुर: अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी समाज को लेकर भाजपा ने सियासी और संगठनात्मक मोर्चे पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है. बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने रायपुर में कांग्रेस पर ओबीसी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया. अमरपाल मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद की राजनीति करते हुए ओबीसी समाज की अनदेखी की. मौर्य ने कहा, ''भाजपा ने पिछड़े वर्ग को सिर्फ राजनीतिक नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी देकर सम्मान दिया है. अब भाजपा का पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश में बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत कर आगामी चुनावों के लिए सियासी जमीन तैयार करेगा.''



ओबीसी वोट बैंक पर भाजपा की नजर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने कहा, ''छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मंडल स्तर तक संगठनात्मक ढांचा पूरा कर लिया है. अब जिला, मंडल और बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करेंगे. आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मोर्चा निर्णायक भूमिका निभाएगा. इसके लिए समाज के हर वर्ग के साथ संवाद और समन्वय स्थापित किया जाएगा.''