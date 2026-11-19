ओबीसी सियासत पर BJP का बड़ा दांव, अमरपाल मौर्य का बयान, ''कांग्रेस ने बनाया केवल वोट बैंक, मोदी ने सत्ता में दिलाई भागीदारी
ओबीसी वोट बैंक को अपनी ओर करने को लेकर बीजेपी ने अभी से कवायद शुरू कर दी है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 4:54 PM IST
रायपुर: अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी समाज को लेकर भाजपा ने सियासी और संगठनात्मक मोर्चे पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है. बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने रायपुर में कांग्रेस पर ओबीसी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया. अमरपाल मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद की राजनीति करते हुए ओबीसी समाज की अनदेखी की. मौर्य ने कहा, ''भाजपा ने पिछड़े वर्ग को सिर्फ राजनीतिक नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी देकर सम्मान दिया है. अब भाजपा का पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश में बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत कर आगामी चुनावों के लिए सियासी जमीन तैयार करेगा.''
ओबीसी वोट बैंक पर भाजपा की नजर
बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने कहा, ''छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मंडल स्तर तक संगठनात्मक ढांचा पूरा कर लिया है. अब जिला, मंडल और बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करेंगे. आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मोर्चा निर्णायक भूमिका निभाएगा. इसके लिए समाज के हर वर्ग के साथ संवाद और समन्वय स्थापित किया जाएगा.''
कांग्रेस के ओबीसी प्रेम पर सवाल, परिवारवाद पर आरोप
बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ''आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने ओबीसी समाज को उसका वास्तविक अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी. कांग्रेस की राजनीति एक परिवार तक सीमित रही। ओबीसी समाज की चर्चा तो होती रही, लेकिन उसके उत्थान के लिए ठोस काम नहीं किया गया.''
''केंद्र में 27 और छत्तीसगढ़ में 7 ओबीसी मंत्री''
बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओबीसी समाज को सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान मिला.उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की 14 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 7 मंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं। उन्होंने इसे भाजपा की राजनीतिक भागीदारी की नीति का प्रमाण बताया.
जनगणना के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा
अमरपाल मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में ओबीसी समाज की गणना को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई. आज जब जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तब भी कांग्रेस कमियां निकालने में लगी है. उन्होंने कांग्रेस को आलोचना की राजनीति छोड़कर समाज के हित में सकारात्मक भूमिका निभाने की नसीहत दी.
2047 के मिशन में ओबीसी समाज को साधने की रणनीति
बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौर्य ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. पिछड़ा वर्ग मोर्चा शिक्षा, रोजगार, स्वाभिमान और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों को लेकर समाज के बीच जाएगा. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगा.
शराब घोटाले में भूपेश बघेल और उनके परिवार की क्या है भूमिका, ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी के कांग्रेस से सवाल
2028 में 29 वाले समीकरण की चुनौती : जमीन, जनाधार, जनमत और जनादेश पर कौन भारी, आदिवासी बनाम जनजाति की तैयारी
बीजेपी महामंत्री और परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर संतोषी दुबे के खिलाफ ठगी की शिकायत, SP ने नियुक्ति रद्द की