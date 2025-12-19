रांची में सरकारी प्रमोशन में ओबीसी आरक्षण की मांग ने पकड़ी रफ्तार, 21 दिसंबर को गोलबंद होंगे कर्मचारी
झारखंड में ओबीसी मोर्चा ने प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य सरकार पर चारों ओर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है.
Published : December 19, 2025 at 7:29 PM IST
रांची: झारखंड में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही मांग अब तेज होने लगी है. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत ओबीसी वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी अब गोलबंद होकर आंदोलन करने की तैयारी में हैं. इसी के तहत आगामी 21 दिसंबर को नामकुम के डिप्लोमा अभियंता संघ भवन में राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले सामाजिक न्याय एवं ओबीसी अधिकार सम्मेलन आयोजित कर सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हैं.
कार्यक्रम में शामिल होंगे कई दिग्गज
इसमें खास बात यह है कि इस सम्मेलन में झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव, बीजेपी विधायक दल के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी महेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्य सरकार में कार्यरत ओबीसी वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहेंगे.
ओबीसी आरक्षण समेत 12 सूत्री मांगों लेकर सौंपेंगे ज्ञापन
राज्य में आरक्षण को लेकर गोलबंद हो रहे ओबीसी समाज द्वारा खूंटी समेत सात जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य होने का विरोध करते हुए 'जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी' की आवाज बुलंद करेंगे. राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि सम्मेलन के जरिए एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की तरह ओबीसी को भी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की मांग की जाएगी. इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण का स्पष्ट एवं प्रभावी प्रावधान लागू करने की मांग की जाएगी.
ओबीसी आरक्षण में लागू क्रीमी लेयर प्रावधान को पूर्णतः समाप्त किया जाए और जब तक यह समाप्त नहीं होता, तब तक क्रीमी लेयर की वैधता 3 वर्ष किया जाए: राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा
वहीं इस मौके राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के महासचिव शिवानंद काशी ने कहा कि इन मांगों के जरिए हम सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे, जिससे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा मिल सके.
