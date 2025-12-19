ETV Bharat / state

रांची में सरकारी प्रमोशन में ओबीसी आरक्षण की मांग ने पकड़ी रफ्तार, 21 दिसंबर को गोलबंद होंगे कर्मचारी

ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी ( Etv Bharat )