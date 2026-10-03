ओबीसी महासभा ने बुलंद की 27% आरक्षण की मांग, जातिगत जनगणना नहीं करने पर दिल्ली में उग्र आंदोलन की चेतावनी
बस्तर में ओबीसी महासभा ने जातिगत जनगणना समेत 27 फीसदी आरक्षण की मांग तेज की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2026 at 3:49 PM IST
जगदलपुर : राष्ट्रीय जनगणना 2027 में OBC जातिवार डेटा संकलन के लिए अनुसूची में संसोधन और अलग-अलग मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा.इससे पहले ओबीसी समाज ने कोंडागांव में विशेष महासभा का आयोजन करके रैली भी निकाली.
समान आरक्षण की मांग
ओबीसी वर्ग के संभागीय अध्यक्ष दिनेश यदु ने बताया कि जनगणना के कॉलम में ओबीसी वर्ग को शामिल करने और समान आरक्षण की मांग को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है. जिसके बाद कोंडागांव जिले में विशेष महासभा का आयोजन किया गया है. जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ उपस्थित होगी.
ST-SC वर्ग की तरह OBC को जैसे अधिकार मिलने चाहिए वैसे नहीं रहे हैं.इसके बाद भी यदि सरकार ओबीसी वर्ग के इस मांग को पूरा नहीं करती है तो लोकसभा संसद सत्र के दौरान नवम्बर महीने में दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन किया जाएगा- दिनेश यदु,संभागीय अध्यक्ष,ओबीसी
- राष्ट्रीय जनगणना 2027 वे हाउसहोल्ड शेड्यूल एवं पर्सनल शेड्यूल में SC और ST की तरह ही OBC वर्ग हेतु पृथक कॉलम प्रावधान जोड़ा जाए.
- व्यक्ति सबंधी विवरण (नाम. आयु, लिंग, धम, जाति) में OBC श्रेणी को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए.
- अनुसूची में संशोधन कर निम्नलिखित परिवर्तन किए जाए.
A)डेटा संकलन के दौरान OBC वर्ग की पहचान के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित जाति सूची का उपयोग किया जाए.
B)सविधान के अनुच्छेद 340 एवं 15(4) में OBC वर्ग को समान अधिकार दिए गए हैं
C)SC /ST की तरह OBC भी सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है
D)बिना OBC डेटा के योजनाओं का सही मूल्याकन और लाभार्थियों की पहचान संभव नहीं
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