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ओबीसी महासभा ने बुलंद की 27% आरक्षण की मांग, जातिगत जनगणना नहीं करने पर दिल्ली में उग्र आंदोलन की चेतावनी

ओबीसी महासभा ने बुलंद की 27% आरक्षण की मांग ( Etv Bharat )

जगदलपुर : राष्ट्रीय जनगणना 2027 में OBC जातिवार डेटा संकलन के लिए अनुसूची में संसोधन और अलग-अलग मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा.इससे पहले ओबीसी समाज ने कोंडागांव में विशेष महासभा का आयोजन करके रैली भी निकाली.