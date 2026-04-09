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11 अप्रैल को 'वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस' मनाएगी ओबीसी कांग्रेस, बड़े आंदोलन की तैयारी

तेलंगाना मॉडल को देशभर में लागू करने की मांग: अनिल जयहिंद ने कहा कि देश में जाति जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल को ही आधार बनाया जाना चाहिए. तेलंगाना में हुई सफल जातीय जनगणना का नेतृत्व वहां के परिवहन मंत्री पी. प्रभाकर ने किया था, जो एक अनुकरणीय उदाहरण है. पी. प्रभाकर को उनके इस उत्कृष्ट और वैज्ञानिक कार्य के लिए आगामी कार्यक्रम में 'ज्योतिबा फुले रत्न' से सम्मानित भी किया जाएगा. अनिल जयहिंद का मानना है कि इस मॉडल को अपनाकर ही ओबीसी समाज की वास्तविक स्थिति का सही आंकड़ा जुटाया जा सकता है.

इस अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक विशाल कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें देशभर से कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे. अनिल जयहिंद ने कहा कि देश के विकास और सामाजिक न्याय के लिए वैज्ञानिक जाति जनगणना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है.

लखनऊ: ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने गुरुवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि ओबीसी कांग्रेस पूरे देश में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को 'वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस' के रूप में मनाएगी.

महिला आरक्षण में OBC की उपेक्षा: अनिल जयहिंद ने प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी महिलाओं की अनदेखी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उनका कहना है कि वर्तमान विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो सरासर अन्याय है. उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्तावित 273 सीटों में से अधिकांश सीटें सामान्य वर्ग के खाते में चली जाएंगी, जिससे संसद की सामाजिक संरचना पूरी तरह असंतुलित हो जाएगी. इससे न केवल लोकतंत्र कमजोर होगा, बल्कि संसद में ओबीसी विरोधी नीतियों को बढ़ावा मिलने का खतरा भी बढ़ जाएगा.

देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन की चेतावनी: कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जनगणना के हाउसिंग फॉर्म में ओबीसी का अलग से उल्लेख न होना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज में ओबीसी आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत किया था. इसके विपरीत, वर्तमान सरकार की नीतियां ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ओबीसी वर्ग को उनके हक और अधिकार नहीं मिले, तो कांग्रेस पार्टी देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगी.

ये नेता होंगे शामिल:

1- भूपेश बघेल: पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

2- प्रभाकर: परिवहनमंत्री, तेलंगाना सरकार

3- के. राजू: प्रभारी महासचिव झारखंड

4- कमलेश्वर पटेल: सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी

5- राज बब्बर: पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस

6- डॉ अनिल जयहिंद: राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

7- राजेंद्र पाल गौतम: राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी डिपार्मेंट

8- इमरान प्रतापगढ़ी: राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्मेंट

9- अविनाश पांडेय: राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

10- अजय कुमार लल्लू: पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस

11- अजय राय: प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस

12- आराधना मिश्रा: नेता विधान मंडल दल, कांग्रेस

13- जितेंद्र बघेल: राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

14- शाहनवाज आलम: राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

15- रवि वर्मा: पूर्व सांसद

16- राकेश राठौर: सांसद

17- वीरेंद्र चौधरी: विधायक

18- देवेंद्र निषाद: प्रदेश अध्यक्ष मछुआरा कांग्रेस

19- अनिल यादव: महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी

20- छोटेलाल गंगवार: पूर्व विधायक

21- राहुल राजभर: प्रदेश सचिव

22- राहुल प्रजापति: राष्ट्रीय सचिव पिछड़ा वर्ग विभाग

23- अशोक विश्वकर्मा: पूर्व प्रदेश सचिव, वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस

24- ओमप्रकाश ठाकुर: उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग

25- मनोज यादव: अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी



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