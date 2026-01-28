ETV Bharat / state

UGC के समर्थन में ओबीसी ने निकाली रैली, कहा- शिक्षा से कोई समझौता नहीं

बोकारो: केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई यूजीसी के पक्ष में तो कहीं विपक्ष में लगातार प्रदर्शन हो रहा है. इसी क्रम में बोकारो के नया मोड़ क्षेत्र में ओबीसी ने UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के समर्थन में एक प्रभावशाली सभा और पैदल मार्च निकाला. इस दौरान पटाखे फोड़े गए और मिठाई बांटकर UGC का समर्थन किया. इस सभा में शिक्षक, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जागरूक नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

सभा के माध्यम से युवा राजद प्रदेश महासचिव जितेन्द्र नारायण यादव ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में UGC की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. समाजसेवी ज्ञानेश्वर प्रसाद ने कहा कि शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न तो छात्रों के हित में है और न ही देश के भविष्य के लिए.

सभा में उपस्थित विस्थापित नेता सहदेव साव ने कहा कि शिक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा. आयोजकों ने इसे केवल एक सभा नहीं, बल्कि शिक्षा के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाई गई सामूहिक और संगठित आवाज बताया. वक्ताओं ने यह भी कहा कि UGC के समर्थन में चल रहा यह आंदोलन आगे और तेज तथा व्यापक रूप लेगा.

कार्यक्रम के अंत में आम जनता से अपील की गई कि वे इस जनआंदोलन से जुड़कर शिक्षा के अधिकार, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के समर्थन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. इस कार्यक्रम में मनोज यादव, प्रकाश यादव, प्रदीप यादव, राजेश कुमार, रंजीत यादव, कुंदन गुप्ता, सत्येंद्र यादव, कृष्ण बल्लभ, कृष्ण यादव, आशीष यादव, उमेश यादव, सुनीता देवी, सुनीता प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे.