यूपी पंचायत चुनाव से पहले बनेगा समर्पित OBC आयोग, हाईकोर्ट में सरकार का हलफनामा

सरकार अब नए समर्पित आयोग से पिछड़े वर्गों का ‘रैपिड सर्वे’ कराएगी

यूपी में बनेगा समर्पित OBC आयोग
यूपी में बनेगा समर्पित OBC आयोग (प्रतीकात्मक ians)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 8:02 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) गठित किया जाएगा. इस संबंध में राज्य सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपनी मंशा ज़ाहिर की है.

दरअसल, हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की खंडपीठ ने की. सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करने के लिए समर्पित आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा.

सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उठाया जा रहा है. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने से पहले एक समर्पित आयोग का गठन अनिवार्य है, जो पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट दे.

गौरतलब है कि पिछले पंचायत चुनाव से पहले हाईकोर्ट के आदेश पर एक आयोग गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने की थी. उसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय कर चुनाव कराए गए थे. अब अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में सरकार समय रहते कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुट गई है.

प्रदेश में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था. हालांकि, सरकार ने उसका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया है. याचिकाकर्ता के वकील मोती लाल यादव का कहना है कि मौजूदा आयोग के पास कानूनी रूप से सर्वे कराने का अधिकार नहीं है. उनका तर्क है कि यदि आयोग का मूल तीन वर्षीय कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ होता, तो आयोग आरक्षण के लिए सर्वे कर सकता था.

सरकार अब नए समर्पित आयोग से पिछड़े वर्गों का ‘रैपिड सर्वे’ कराएगी. इस सर्वे के जरिए प्रदेश में पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी का आंकलन किया जाएगा. इसी आधार पर पंचायतों में सीटों का आरक्षण तय होगा. राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव प्रदेश की जमीनी राजनीति की दिशा तय करते हैं. ऐसे में OBC आरक्षण का मुद्दा चुनावी गणित को सीधे प्रभावित कर सकता है.

