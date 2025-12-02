ETV Bharat / state

जल्द होगा ओबीसी वर्ग का विस्तृत सर्वे, मूल जातियों ​के संरक्षण के लिए वर्गीकरण की मांग

आयोग स्वतंत्र सर्वे में 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट लेते हुए ओबीसी का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शिता से आकलन करेगा.

Commission members present at the public interaction
जनसंवाद में मौजूद आयोग सदस्य (Photo Courtesy: District Administration, Jaipur)
जयपुर: राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में संभागस्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा की. इसमें स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा हुई. ओबीसी आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने कहा कि संभाग स्तरीय संवाद से ओबीसी वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करेंगे.

इससे ओबीसी वर्ग को निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सकेगा. भाटी ने कहा कि आयोग स्वतंत्र सर्वे भी कराएगा. इसमें 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट लेते हुए ओबीसी का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शिता से आकलन करेगा. ओबीसी के वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके, इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप सरकार को रिपोर्ट देगा.

आयोग सदस्य सचिव अशोक जैन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में आयोग संवाद एवं सर्वे कर रहा है. सर्वे के लिए स्वतंत्र संस्था के साथ मोबाइल ऐप से भी मदद लेंगे. आयोग कार्यालय, मेल या निजी मुलाकात के सुझाव देने के बारे में अनुरोध किया. विधायक गोपाल शर्मा ने ओबीसी को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आह्वान किया. विधायक मनीष यादव ने निकायों में जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिलाने की बात कही.

ये आए सुझाव

  • जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को प्रतिनिधित्व बढ़ाएं
  • ओबीसी में मूल ओबीसी जातियों के संरक्षण के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग बनाकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाएं
  • राजनीतिक, शैक्षणिक, पिछड़ापन जिलेवार अलग-अलग होने के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी जिलेवार अलग किए जाएं

ये रहे मौजूद: आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि आयोग सदस्य गोपाल कृष्ण, प्रो. राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया व सचिव अशोक जैन के अलावा विधायक कालीचरण सराफ, डाॅ. गोपाल शर्मा एवं मनीष यादव, जिला प्रमुख जयपुर रमा देवी चौपड़ा, सीईओ प्रतिभा वर्मा समेत संभाग के सातों जिले दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर एवं झुंझुनू से आए जनप्रतिनिधि, सामाजिक व नागरिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

