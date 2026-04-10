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झारखंड में ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति लंबित, छात्र संघर्ष समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी

रांची:ओबीसी छात्र अधिकार संघर्ष समिति, झारखंड प्रदेश ने राज्य सरकार से लंबित छात्रवृत्ति राशि जल्द जारी करने की मांग की है. समिति का कहना है कि राज्य में लाखों ओबीसी छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों (2023-24 और 2024-25) की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है. इसे लेकर छात्रों में भारी नाराजगी है और इसे सरकार की लापरवाही बताई जा रही है.

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति

समिति के अनुसार, ओबीसी वर्ग के अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर, शोषित और वंचित परिवारों से आते हैं. छात्रवृत्ति उनके लिए शिक्षा जारी रखने का एकमात्र सहारा होती है, लेकिन राशि नहीं मिलने के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और मजदूरी की ओर रुख कर रहे हैं. इससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है और यह स्थिति सामाजिक अन्याय को दर्शाती है. संघर्ष समिति के सदस्य संजय साहू ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओबीसी छात्र पहले से ही सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और अब उन्हें और पीछे धकेला जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अन्य वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति मिल चुकी है, लेकिन ओबीसी छात्रों की अनदेखी की जा रही है. यह साफ तौर पर भेदभाव है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

छात्र नेता रामहरि का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य और केंद्र सरकार एक-दूसरे पर थोप रही है जिम्मेदारी

वहीं सतीश केशरी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है. इस खींचतान का खामियाजा सीधे तौर पर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द छात्रवृत्ति जारी नहीं की गई, तो ओबीसी छात्र राज्यव्यापी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे. छात्र अभिषेक ने सरकार से अपनी मंशा स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि 15 मई से पहले छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि छात्र प्रतिदिन मानसिक दबाव में पढ़ाई कर रहे हैं और अनिश्चितता के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.