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फिर उठी 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग, कांकेर में हजारों की संख्या में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का प्रदर्शन

फिर उठी 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की जिला इकाई के नेतृत्व में आज जिला मुख्यालय में विशाल एक दिवसीय प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया. समाज के लोगों ने सरकार से OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने समेत तीन प्रमुख मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की.

कांकेर: जिले में फिर आरक्षण की मांग उठने लगी है. बुधवार को 27 प्रतिशत आरक्षण समेत तीन सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया. हजारों की संख्या में समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया

27 प्रतिशत आरक्षण समेत तीन सूत्रीय मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज का कहना है कि छत्तीसगढ़ में OBC वर्ग की आबादी 52 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आबादी के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भी पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर समाज ने चिंता जताई है.

मांगों का ज्ञापन सौंपा गया

प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में OBC समाज को तत्काल 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है. वहीं आगामी राष्ट्रीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम शामिल कर जातिगत जनगणना कराने की मांग भी रखी गई है.

कांकेर में हजारों की संख्या में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज का कहना है कि जातिगत आंकड़े सामने आने से विभिन्न वर्गों की वास्तविक सामाजिक और जनसंख्या स्थिति स्पष्ट होगी, जिसके आधार पर प्रभावी नीतियां बनाई जा सकेंगी. इसके अलावा OBC समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की गई है.

जिला मुख्यालय में विशाल एक दिवसीय प्रदर्शन और रैली का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और ये समाज के अधिकार एवं उचित प्रतिनिधित्व से जुड़ी हुई हैं. सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेने की अपील करते हैं.- टिकेश्वरी सिन्हा, पिछड़ा वर्ग समाज

साथ ही समाज ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. इसके बाद पूरे बस्तर संभाग में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की बात भी कही गई है.