69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स में झारखंड की ओबामी मुर्मू का शानदार प्रदर्शन, लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक

लॉन्ग जंप में ओबामी मुर्मू को मिला गोल्ड मेडल ( Etv Bharat )

रांची: लखनऊ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की खिलाड़ी ओबामी मुर्मू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. प्रतियोगिता के अंतिम दिन ओबामी मुर्मू ने लॉन्ग जंप स्पर्धा में 5.60 मीटर की बेहतरीन छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

ओबामी मुर्मू का रहा शानदार प्रदर्शन

इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों और इकाइयों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. कड़े मुकाबले के बीच ओबामी मुर्मू के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने झारखंड को गौरवान्वित किया और राज्य की उभरती खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित किया. झारखंड की एथलेटिक्स टीम इस प्रतियोगिता में कोच जटाशंकर पांडेय, मैनेजर प्रशांत कुमार और गीतांजलि सिंह के नेतृत्व में शामिल हुई थी.

ओबामी मुर्मू की जीत पर सीएम ने दी बधाई

टीम प्रबंधन और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने अनुशासित और प्रेरणादायी प्रदर्शन किया. ओबामी मुर्मू की इस बड़ी उपलब्धि पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग सहित राज्य खेल कोषांग के सभी सदस्यों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है.