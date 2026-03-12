नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह, पार्षदों और समर्थकों में उत्साह
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद नवनिर्वाचित पार्षदों को नगर परिषद कार्यालय में शपथ दिलाई जा रही है.
Published : March 12, 2026 at 6:21 PM IST
कोडरमा/पाकुड़: नगर निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद अब शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है. विभिन्न नगर परिषद और निगम के दफ्तर में नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जा रही है. इसी कड़ी में पाकुड़ और कोडरमा के झुमरी-तिलैया नगर परिषद सभागर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोज किया गया.
पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय के सभागार में नगर परिषद उपाध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराया गया. चुनाव के पहले सभी 21 वार्ड पार्षदों को शपथ दिलाई गई. शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई. उपाध्यक्ष पद के लिए राणा ओझा एवं रूपाली सरकार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया. स्क्रूटनी के बाद मतदान की प्रक्रिया हुई. मतों की गिनती में एक मत रद्द पाया गया. दोनों प्रत्याशियों को बराबर बराबर मत मिलने की स्थिति में लॉटरी करायी गयी जिसमें राणा ओझा को जीत मिली.
नगर परिषद उपाध्यक्ष पद पर जीत मिलने पर राणा ओझा ने सभी वार्ड पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि सभी पार्षदों को एक साथ लेकर चलने एवं शहरी लोगों की जरूरतों को पूरा करने की हरसंभव कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने जिस विश्वास के साथ हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसपर खरा उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. राणा की जीत की खुशी में उनके समर्थकों ने गुलाल लगाकर मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया.
नगर परिषद अध्यक्ष, वार्ड पार्षदों एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. सुरक्षा के मद्देनजर नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार के निकट पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाया गया था. सुरक्षा का कमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद संभाले हुए थे. राणा ओझा की जीत और रूपाली की हार के कारण कही खुशी कहीं गम का माहौल देखा गया.
झुमरी तिलैया नगर परिषद कार्यालय में गहमागहमी
कोडरमा में शहर की सरकार के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली. झुमरी तिलैया नगर परिषद के 28 वार्ड के चुने हुए वार्ड पार्षद और अध्यक्ष रमेश हर्षधर कोडरमा प्रखंड सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और पद और गोपीयता की शपथ ली
अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों ने उपाध्यक्ष के लिए वार्ड नंबर 21 के पार्षद मनोहर राम उर्फ बाबूराम को निर्विरोध चुना. इसके बाद उन्हें अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. अपर समाहर्ता पूनम कुजूर की अगुवाई में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि शहर के विकास में इनकी अहम भूमिका होगी.
वहीं अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने कहा कि 2 दिन के बाद वे पदभार ग्रहण करेंगे और शहर के विकास की रणनीति तैयार की जाएगी. उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद मनोहर राम ने कहा कि झुमरी तिलैया की जनता के अलावा जो भरोसा तमाम वार्ड पार्षदों ने उन पर जताया हैं, उसे वे कायम रखेंगे.
