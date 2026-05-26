स्वच्छता पर सुप्रीम कोर्ट की अपील का असर, जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिलाई स्वच्छता की शपथ
सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने कहा, "स्वच्छता केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि समाज की सतत जिम्मेदारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 26, 2026 at 2:30 PM IST
सरगुजा: जिला पंचायत दफ्तर में सोमवार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 1 दिवसीय कार्यशाला और स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने और जन जागरूकता फ़ैलाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया. आयोजन में ग्राम, जनपद व जिला पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए.
स्वच्छता की शपथ
कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी अपीलों के पालन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है. कार्यशाला में कचरे के सेपरेशन और सोर्स, ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, यूजर्स चार्ज व्यवस्था, बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) पर नियंत्रण करने और कचरे से आय अर्जन के उपायों को अपनाना और लागू करना है.
स्वच्छता सिर्फ अभियान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है:सीईओ
जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने कहा, "स्वच्छता केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि समाज की सतत जिम्मेदारी है. गांवों एवं नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से लागू करना वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है. विभिन्न प्रकार के कचरे की पहचान, पृथक संग्रहण, प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रियाओं की जानकारी, कचरे का सही प्रबंधन कर पंचायतें आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकती हैं."
इस विषय पर ग्राम पंचयत, जनपद व जिला पंचायत के जन प्रतिनिधियों व कर्मचारियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये कार्यशाला की गई है. इसके साथ ही 16 वें वित्त की नई तकनीकी जानकारियों से भी उनको अवगत कराया गया है ताकी वो बेहतर तरीके से गांव के विकास के लिए और अधिक प्रयास कर सके: विनय कुमार अग्रवाल, सीईओ, जिला पंचायत
साफ सफाई की ली शपथ
सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्वच्छता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने, ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा कचरा प्रबंधन को आजीविका से जोड़ने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया. जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्राम निर्माण हेतु सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया.
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