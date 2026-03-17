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नगर निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने ली शपक्ष, कहा- विकास कार्यों में तेजी लाने पर होगा जोर

बोकारो/पलामू/गढ़वा: चास नगर निगम सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अजय नाथ झा ने नवनिर्वाचित मेयर भोलू पासवान और 35 वार्डों से चुने गए पार्षदों को पद की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण के दौरान सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने नगर के विकास, स्वच्छता, पारदर्शिता और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

डीसी ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को दी बधाई

इस मौके पर डीसी अजय नाथ झा ने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी. साथ ही कहा कि जनता ने उनपर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया. इसके साथ ही जिले के फुसरो नगर परिषद से नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्मला देवी समेत पार्षदों को डीडीसी शताब्दी मजूमदार ने शपथ दिलाई.



मेदिनीनगर से निर्वाचित मेयर और पार्षद शपथ लेते हुए (ईटीवी भारत)

वहीं नवनिर्वाचित मेयर भोलू पासवान ने कहा कि वे सभी पार्षदों के सहयोग से चास नगर निगम को एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए कार्य करेंगे. उन्होंने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासन का भरोसा दिलाया. जबकि फुसरो नगर परिषद के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए कार्य करने की बात कही. इस मौके पर एसपी हरविंदर सिंह, एसडीओ प्रांजल ढांडा आदि उपस्थित रहे.

पलामू में निर्वाचित मेयर और पार्षदों ने ली शपथ