छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को मिला नया नेतृत्व, अमिताभ जैन ने ली मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ

अमिताभ जैन ने ली मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राज्यपाल ने अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त, उमेश कुमार अग्रवाल और शिरीष चंद्र मिश्रा को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई. शपथ प्रक्रिया मुख्य सचिव विकास शील ने पूर्ण कराई.

रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका ने सोमवार को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त अधिकारियों को उनके पद की शपथ दिलाई. यह शपथ ग्रहण समारोह रायपुर स्थित लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम् में आयोजित किया गया.

राज्य सूचना आयुक्त के पद के लिए उमेश कुमार अग्रवाल और शिरीष चंद्र मिश्रा ने भी शपथ ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्री-विधायक भी हुए शामिल

समारोह में इस अवसर पर कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. इनमें मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक पुरंदर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध सिंह शामिल रहे. इसके अलावा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सूचना आयोग के वर्तमान एवं पूर्व आयुक्त, मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि भी समारोह में मौजूद थे.

नवनियुक्त अधिकारियों का परिचय

अमिताभ जैन- सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, पूर्व मुख्य सचिव

उमेश कुमार अग्रवाल- सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी

शिरीष चंद्र मिश्रा- पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए

सूचना अधिकार व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

इन नियुक्तियों से छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

क्या है राज्य सूचना आयोग

यह आयोग नागरिकों के सूचना के अधिकार को लागू करने, अपीलें सुनने और जन सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी न दिए जाने पर कार्रवाई करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है, जो राज्य सरकार के प्रभाव से मुक्त रहकर काम करता है और इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त शामिल होते हैं.

यह नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है और RTI आवेदनों पर द्वितीय अपीलें सुनता है. अगर कोई व्यक्ति जन सूचना अधिकारी से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी और फिर राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकता है.