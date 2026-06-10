राजधानी में क्या है 'ओ' जोन की समस्या, डर के साए में जी रहे 15 लाख लोग, CM ने दिया आश्वासन
डीडीए का 28 सितंबर 2013 को जारी किया गया नोटिफिकेशन लागू होने से दूर होगी समस्या, भाजपा सांसदों ने शुरू की पहल
Published : June 10, 2026 at 1:31 PM IST
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है. इनमें से अधिकतर इलाके दक्षिणी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में आते हैं. इस तोड़फोड़ के विरोध में स्थानीय लोगों के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है. साथ ही इन लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां मकान बनाकर रह हे हैं. अगर यह जगह अवैध थी तो हमें तब मकान बनाने से क्यों नहीं रोका गया. इस सबके बीच एक शब्द काफी सुनने में आ रहा है. वह शब्द है 'ओ' जोन.
मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहीं एजेंसियों डीडीए और एमसीडी के द्वारा तोड़फोड़ के दौरान यह बताया जा रहा है कि आपका मकान प्रतिबंधित ओ जोन क्षेत्र में आता है. इसलिए यह अवैध है, इसे तोड़ा जा रहा है.
Live: MP Shri @ManojTiwariMP and MP Shri @RamvirBidhuri are addressing a Press Conference. https://t.co/JnCyHIhhNZ— BJP Delhi (@BJP4Delhi) June 9, 2026
दिल्ली सचिवालय में ओ-ज़ोन क्षेत्र के गांवों और कॉलोनियों से जुड़े मुद्दों पर उच्चस्तरीय बैठक की।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 9, 2026
डीडीए को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने तथा न्यायालय की अनुशंसा प्राप्त कर ओ-ज़ोन क्षेत्र में लगाए गए बोर्डों की भाषा में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए… pic.twitter.com/dJgbu0PAaX
बैठक में बताया गया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर यमुना के डूब क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने और लोगों को नए निर्माण करने से रोकने के लिए ओ जोन के नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं. यह भी बताया गया कि शासन द्वारा वहां लगाए गए बोर्ड के कारण लोग सशंकित हैं, जबकि उन्होंने (जनप्रतिनिधियों ने) हाई कोर्ट के आदेशों व सरकारी रिकॉर्ड के अध्ययन से यह पाया है कि इन कॉलोनियों के पुराने निर्माण पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है जो आदेश है, वह नए या चल रहे निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर है.
जनप्रतिनिधियों ने ओ-जोन क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में शासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड का भी मुद्दा उठाया और कहा कि बोर्ड के संदेश में लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है. उनका यह भी कहना था कि इन कॉलोनियों में ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो लोगों को डरा रहे हैं लेकिन इसकी आड़ में अपने अवैध निर्माण भी करवा रहे हैं. उनकी यह भी मांग थी कि यमुना के फ्लड प्लेन को अवैध निर्माण से बचाने के लिए ठोस उपाय किए जाएं. जनप्रतिनिधियों का यह भी मानना था कि ओ-जोन में नए निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
मुख्यमंत्री ने डीडीए अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओ जोन के मसले पर डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने बन चुके निर्माण पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कोर्ट ने चल रहे निर्माण पर सवाल खड़े किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब माननीय कोर्ट ने इस आशय का जवाब डीडीए को दिया है तो उसे उसी के अनुरूप अनुपालन करना चाहिए. वह इस मसले पर जनप्रतिनिधियों के साथ शीघ्र ही केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगी. उन्होंने डीडीए अधिकारियों से कहा कि वे हाई कोर्ट की अनुशंसा लेकर ओ-जोन क्षेत्र में लगाए गए बोर्ड की भाषा भी बदलें ताकि वहां बसी कॉलोनियों में किसी प्रकार की घबराहट व्याप्त न हो.
भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि डीडीए के अधिकारी इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली सचिवालय, अक्षरधाम और खेल गांव को भी ओ जोन में डाल रखा है. इस त्रुटिपूर्ण समस्या को हल करने के लिए जल्दी ही कदम उठाए जा रहे हैं.
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