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राजधानी में क्या है 'ओ' जोन की समस्या, डर के साए में जी रहे 15 लाख लोग, CM ने दिया आश्वासन

डीडीए का 28 सितंबर 2013 को जारी किया गया नोटिफिकेशन लागू होने से दूर होगी समस्या, भाजपा सांसदों ने शुरू की पहल

डर के साए में जी रहे 15 लाख लोग
डर के साए में जी रहे 15 लाख लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 1:31 PM IST

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नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है. इनमें से अधिकतर इलाके दक्षिणी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में आते हैं. इस तोड़फोड़ के विरोध में स्थानीय लोगों के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है. साथ ही इन लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां मकान बनाकर रह हे हैं. अगर यह जगह अवैध थी तो हमें तब मकान बनाने से क्यों नहीं रोका गया. इस सबके बीच एक शब्द काफी सुनने में आ रहा है. वह शब्द है 'ओ' जोन.

मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहीं एजेंसियों डीडीए और एमसीडी के द्वारा तोड़फोड़ के दौरान यह बताया जा रहा है कि आपका मकान प्रतिबंधित ओ जोन क्षेत्र में आता है. इसलिए यह अवैध है, इसे तोड़ा जा रहा है.

'ओ' जोन समस्या क्या है?
दरअसल, भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि डीडीए के अनुसार जो इलाके यमुना के डूब क्षेत्र में आते हैं वह एक्चुअल ओ जोन क्षेत्र के अधीन आते है. इसके अलावा अगर यमुना के किनारे डीडीए की लैंड पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है तो वह भी ओ जोन है. इसके अलावा जो कॉलोनियां 24 मार्च 2008 में रेगुलराइज हो चुकी हैं, वो ओ जोन से बाहर हैं. लेकिन, उनके ओ जोन से बाहर होने का नोटिफिकेशन जो डीडीए के द्वारा 28 सितंबर 2013 को जारी किया गया था वह लागू होना बाकी है.
प्राचीन गांव व 92 कॉलोनियों से ओ जोन को हटाने की मांग
पिछले करीब एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई से आक्रोशित लोगों के विरोध को देखते हुए भाजपा सांसदों मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को उपराज्यपाल से भेंट कर समस्या के समाधान की बात की. उन्होंने कहा कि इन गांवों और कॉलोनियों में रह रहे 15 लाख लोगों में बेचैनी बनी हुई है. दोनों सांसदों ने संधु को इस संबंध में सभी तथ्यों से अवगत कराया. इस संबंध में उपराज्यपाल को दिए गए पत्र में बताया गया है कि इन प्राचीन गांवों और कॉलोनियों को 24 मार्च 2008 को ही नियमित कर दिया गया था और तब ये क्षेत्र ओ जोन नहीं बल्कि एफ जोन में आते थे. 10 अगस्त 2010 को इन क्षेत्रों को यमुना के ओ जोन में डाल दिया गया. जब इन कॉलोनियों के लोगों ने इसका विरोध किया तो 28 सितंबर 2013 को डीडीए ने इन्हें ओ जोन से हटाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया. लेकिन एक एनजीओ के आवेदन पर एनजीटी ने इस पर स्टे लगा दिया.

ओ जोन एरिया
ओ जोन एरिया (ETV Bharat)
भाजपा सांसदों ने उपराज्यपाल को बताया कि एनजीओ के आवेदन का निपटारा 13 जनवरी 2015 को कर दिया गया लेकिन इन गांवों और कॉलोनियों पर निर्णय लगातार लटकता रहा. इन कॉलोनियों के ओ जोन में होने के फैसले को तत्कालीन उपराज्यपाल भी गलत कह चुके हैं और डीडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने भी माना है कि गांव की आबादी का लैंड यूज आवासीय ही है. इसके बावजूद ओ जोन के मकानों पर तलवार लटकी हुई है और तोड़फोड़ की जा रही है.
दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में इन कॉलोनियों को बताया गया ओ जोन से दूर
बता दें कि जबकि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में इन कॉलोनियां यमुना नदी से काफी दूर हैं और केंद्र सरकार की एक्सपर्ट कमेटी मान चुकी है कि इससे नदी के बहाव या फिर पानी की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता. मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि चूंकि इन कॉलोनियों को 24 मार्च 2008 को नियमित किया जा चुका है और अब एनजीटी में कोई मामला भी लंबित नहीं है तो ओ जोन हटाने के 28 सितंबर 2013 के नोटिफिकेशन को ही जारी कर दिया जाए ताकि इन कॉलोनियों के 15 लाख लोगों को राहत मिल सके.

ओ जोन वाली कॉलोनियों में पुराने निर्माण पर नहीं होगी कोई कार्रवाईः सीएम रेखा गुप्ता
ओ जोन संकट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक ओ-जोन क्षेत्र में बसी कॉलोनियों को लेकर बुलाई गई थी. बैठक में जानकारी दी गई कि इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण पर विध्वंस की कार्रवाई नहीं होगी. इस आशय की स्वीकृति हाई कोर्ट ने डीडीए को भी दी है. बैठक में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, यमुनापार विकास बोर्ड के अध्यक्ष व विधायक अरविंदर सिंह लवली सहित दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार, डीडीए व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि ओ-जोन क्षेत्र में करीब 92 अनधिकृत कॉलोनियां और एक दर्जन पुराने गांव हैं. इन कॉलोनियों में लगभग 15 लाख लोग निवास करते हैं.
नए निर्माण को रोकने के लिए लगाए गए ओ जोन के बोर्ड

बैठक में बताया गया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर यमुना के डूब क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने और लोगों को नए निर्माण करने से रोकने के लिए ओ जोन के नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं. यह भी बताया गया कि शासन द्वारा वहां लगाए गए बोर्ड के कारण लोग सशंकित हैं, जबकि उन्होंने (जनप्रतिनिधियों ने) हाई कोर्ट के आदेशों व सरकारी रिकॉर्ड के अध्ययन से यह पाया है कि इन कॉलोनियों के पुराने निर्माण पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है जो आदेश है, वह नए या चल रहे निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर है.

जनप्रतिनिधियों ने ओ-जोन क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में शासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड का भी मुद्दा उठाया और कहा कि बोर्ड के संदेश में लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है. उनका यह भी कहना था कि इन कॉलोनियों में ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो लोगों को डरा रहे हैं लेकिन इसकी आड़ में अपने अवैध निर्माण भी करवा रहे हैं. उनकी यह भी मांग थी कि यमुना के फ्लड प्लेन को अवैध निर्माण से बचाने के लिए ठोस उपाय किए जाएं. जनप्रतिनिधियों का यह भी मानना था कि ओ-जोन में नए निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

मुख्यमंत्री ने डीडीए अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओ जोन के मसले पर डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने बन चुके निर्माण पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कोर्ट ने चल रहे निर्माण पर सवाल खड़े किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब माननीय कोर्ट ने इस आशय का जवाब डीडीए को दिया है तो उसे उसी के अनुरूप अनुपालन करना चाहिए. वह इस मसले पर जनप्रतिनिधियों के साथ शीघ्र ही केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगी. उन्होंने डीडीए अधिकारियों से कहा कि वे हाई कोर्ट की अनुशंसा लेकर ओ-जोन क्षेत्र में लगाए गए बोर्ड की भाषा भी बदलें ताकि वहां बसी कॉलोनियों में किसी प्रकार की घबराहट व्याप्त न हो.

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि डीडीए के अधिकारी इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली सचिवालय, अक्षरधाम और खेल गांव को भी ओ जोन में डाल रखा है. इस त्रुटिपूर्ण समस्या को हल करने के लिए जल्दी ही कदम उठाए जा रहे हैं.

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