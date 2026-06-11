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ओ-जोन बोर्ड से डरे बदरपुर के लोगों की चिंता हुई दूर, विधायक बोले- इलाके में नहीं होगा डिमोलिशन

DDA द्वारा ओ-जोन बोर्ड लगाए जाने के बाद बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग चिंतित हैं कि कहीं उनके इलाके में डिमोलिशन न हो.

O zone board in Badarpur
ओ-जोन बोर्ड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 11, 2026 at 7:22 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्‍ली में 'ओ-जोन(Zone-O)' यमुना नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों को कहा जाता है. दिल्ली मास्टर प्लान के तहत इसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है. हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा ओ-जोन के बोर्ड लगाए जाने के बाद जगतपुर एक्सटेंशन (बुराड़ी) में तोड़फोड़ की कार्रवाई (डिमोलिशन) शुरू हो गई थी. अब बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के हरीनगर,मीठापुर और जैतपुर के लोग भी Zone-O का बोर्ड लगाए जाने के बाद चिंतित है कि कहीं अब अगला नंबर उनके बनाए गए मकान का तो नहीं है.

लोगों की इस चिंता को वहां के विधायक राम सिंह नेताजी ने दूर कर दिया. उन्‍होंने कहा क‍ि इलाके में किसी तरह की तोड़-फोड़ नहीं होगी.

विधायक राम सिंह नेताजी मीडिया से बात करते (Etv Bharat)

ओ-जोन को लेकर न हो चिंतित

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओ-जोन में शामिल 91 अनधिकृत कॉलोनियों और एक दर्जन से अधिक पुराने गांवों के मौजूदा घरों को नहीं तोड़ा जाएगा. वही इस पर जब बदरपुर के विधायक राम सिंह नेताजी से बात किया गया तो राम सिंह नेताजी ने कहा कि देखिए जो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का नहर पार का इलाका है हरीनगर, मीठापुर,जैतपुर इसमें तकरीबन 52 कालोनियां है. इसमें 2008 में ही ओ-जोन बोर्ड लग गया था फिर इसे F-Zone में बदल दिया गया था. इसके बाद हाई कोर्ट में शिकायत करने के बाद एक बार फिर इस पर ओ-जोन लग गया. 2013 के चुनाव के दौरान इसे F-Zone किया गया था लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी होने की वजह से ओ-जोन में यह क्षेत्र रह गया हालांकि यह यमुना से बहुत दूर है इसलिए यहां Zone-O का बोर्ड लगा हुआ है. उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि नया निर्माण इस क्षेत्र में नहीं हो सकता इसलिए जो अब तक मकानें बन चुकी है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, सिर्फ नई कालोनियां बसेंगी और नए मकान नहीं बनेंगे. लोगों को किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, ओ-जोन से नहीं डरना है क्योंकि ओ-जोन का जो बोर्ड लगा है सिर्फ इसलिए लगा है की नई कालोनियां या नए मकान का निर्माण यहां ना हो.

लोगों से अपील

बता दें मंगलवार को मुख्यमंत्री ने भाजपा सांसदों के साथ बैठक की. यह स्पष्ट किया गया है कि इन कालोनियों के पुराने निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. नए निर्माण होने पर डीडीए और नगर निगम कार्रवाई करेगा. लोगों से अपील है कि अंतिम निर्णय आने तक कोई निर्माण न करें.उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री में 1531 कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश दिया है. रेखा गुप्ता सरकार ने इन कालोनियों और गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो हजार करोड़ रुपये का फंड जारी किया है. जल्द ही 92 कॉलोनियों और गांवों को भी ओ-जोन से बाहर किया जाएगा.

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