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पलामू में न्याय सत्याग्रह का आयोजन, जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध

न्याय सत्याग्रह में सूर्या सोनल सिंह और अन्य ( Etv Bharat )

पलामूः झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी आंदोलनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ पलामू में झारखंड छात्र न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया गया. पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के बेटे सूर्या सोनल सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र पलामू के मेदिनीनगर में स्थित समाहरणालय पहुंचे, जहां न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया गया. न्याय सत्याग्रह के माध्यम से छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया गया साथ ही साथ जेपीएससी और जेएसएससी में नियुक्ति के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई.

JPSC-JSSC घोटालों का जाल कई राज्यों तकः सूर्या सोनल सिंह

न्याय सत्याग्रह का नेतृत्व सूर्या सोनल कर रहे थे उन्होंने बताया कि JPSC और JSSC घोटालों में एक ऐसा नेटवर्क शामिल है जो झारखंड, बिहार और कई अन्य राज्यों तक फैला हुआ है. यह मामला इंटर स्टेट का है.

सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या सोनल सिंह का बयान (Etv Bharat)

छात्रों की मांग जायज हैः सूर्या सोनल सिंह

उन्होंने कहा कि CBI के पास सीआईडी से अधिक पावर है. CID जांच पर छात्रों के द्वारा सवाल उठाना जायज है, क्योंकि सीआईडी में राज्य के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है. छात्रों की मांग जायज है. सीधी सी बात है आज के छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है कल उनके बच्चे और भाइयों का भविष्य खराब नहीं हो, इसके लिए वह चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो.