रनिंग स्टाफ की मांगे लंबित, NWR कर्मचारी भड़के, भिवानी जंक्शन पर रेलवे बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

भिवानी: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉईज यूनियन से जुड़े रनिंग कर्मचारियों का धैर्य आखिरकार टूट गया.लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सोमवार को भिवानी रेलवे जंक्शन पर रनिंग स्टाफ ने जोरदार प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड और जोनल प्रशासन पर मनमाने तरीके से काम करने और रनिंग स्टाफ से जुड़े गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. देश में कई जोनों में हुए प्रदर्शन: इस प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन की हिसार शाखा के मंत्री कृष्ण कौशिक ने किया. उन्होंने बताया कि, "यह आंदोलन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की कोलकाता में हुई कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णय के तहत देशभर में एक साथ आयोजित किया गया.देश के कई जोनों में प्रदर्शन हुए, जिनमें भिवानी मुख्य केंद्र के रूप में उभरा." भिवानी जंक्शन पर रेलवे बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat) मांगें न मानने पर फूटा गुस्सा: कृष्ण कौशिक ने बताया कि, "केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 50% होने पर अन्य सभी भत्तों में 25% की वृद्धि तो कर दी, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. इससे हजारों रनिंग स्टाफ आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं. इतना ही नहीं, किलोमीटर भत्ते के 70% हिस्से को आयकर से मुक्त करने के निर्णय को भी अभी तक लागू नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है.