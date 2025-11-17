ETV Bharat / state

रनिंग स्टाफ की मांगे लंबित, NWR कर्मचारी भड़के, भिवानी जंक्शन पर रेलवे बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

भिवानी जंक्शन पर NWR रनिंग कर्मचारियों ने किलोमीटर भत्ते और पदोन्नति जैसी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.

NWR Running Staff Erupt in Protest at Bhiwani
रेलवे बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 17, 2025 at 4:56 PM IST

भिवानी: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉईज यूनियन से जुड़े रनिंग कर्मचारियों का धैर्य आखिरकार टूट गया.लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सोमवार को भिवानी रेलवे जंक्शन पर रनिंग स्टाफ ने जोरदार प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड और जोनल प्रशासन पर मनमाने तरीके से काम करने और रनिंग स्टाफ से जुड़े गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.

देश में कई जोनों में हुए प्रदर्शन: इस प्रदर्शन का नेतृत्व यूनियन की हिसार शाखा के मंत्री कृष्ण कौशिक ने किया. उन्होंने बताया कि, "यह आंदोलन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की कोलकाता में हुई कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णय के तहत देशभर में एक साथ आयोजित किया गया.देश के कई जोनों में प्रदर्शन हुए, जिनमें भिवानी मुख्य केंद्र के रूप में उभरा."

भिवानी जंक्शन पर रेलवे बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

मांगें न मानने पर फूटा गुस्सा: कृष्ण कौशिक ने बताया कि, "केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 50% होने पर अन्य सभी भत्तों में 25% की वृद्धि तो कर दी, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. इससे हजारों रनिंग स्टाफ आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं. इतना ही नहीं, किलोमीटर भत्ते के 70% हिस्से को आयकर से मुक्त करने के निर्णय को भी अभी तक लागू नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है.

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप: उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कृष्ण कौशिक ने कहा कि, "क्रू वर्किंग में बिना परामर्श मनमाना बदलाव किया जा रहा है.लोको पायलट के पदों पर पदोन्नति रोक दी गई है, जबकि मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं. नई रनिंग लॉबी का मनमाने तरीके से निर्णय लिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों पर दूरस्थ स्थानों पर तैनाती का दबाव बढ़ रहा है. कैडर रिव्यू 2025 अभी तक जारी नहीं हुआ, जबकि यह प्रक्रिया हर साल समय पर पूरी की जानी चाहिए."

सरकार और रेलवे बोर्ड से तत्काल हस्तक्षेप की मांग: यूनियन नेताओं ने कहा कि, "रनिंग स्टाफ रेलवे की रीढ़ है, और उनकी लगातार अनदेखी से रेल संचालन और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा." उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से सभी मांगों पर तुरंत हस्तक्षेप कर जल्द समाधान निकालने की अपील की.

बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल: प्रदर्शन के दौरान लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, चीफ लोको इंस्ट्रक्टर समेत बड़ी संख्या में रनिंग कर्मचारी उपस्थित रहे. सभी ने एक ही स्वर में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है.

