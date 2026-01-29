ETV Bharat / state

पढ़ाई के साथ सेहत की गारंटी! यहां सरकारी स्कूल दिखा रहे स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर बचपन की मजबूत राह

शिक्षा विभाग के अनुसार, जिला सिरमौर की 1,450 राजकीय पाठशालाओं में प्री-प्राइमरी से आठवीं कक्षा तक के 55,612 विद्यार्थी मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं. औसतन प्रत्येक विद्यालय में लगभग 38 विद्यार्थियों को प्रतिदिन मिड डे मील उपलब्ध करवाया जा रहा है. निरंतर पोषण सहायता ने बच्चों के शारीरिक विकास को मजबूती देने के साथ-साथ कुपोषण की समस्या पर भी प्रभावी अंकुश लगाया है.

दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा प्री-प्राइमरी से माध्यमिक विद्यालयों तक पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मिड-डे-मील योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ने इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है. योजना के अंतर्गत अब नियमित भोजन के साथ-साथ विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार उबले हुए अंडे या ताजे मौसमी फल अतिरिक्त पोषण के रूप में दिए जा रहे हैं. इस पहल से बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के साथ-साथ विद्यालयों में उनकी उपस्थिति और सीखने की क्षमता में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है.

सिरमौर: जब कक्षा में पढ़ाई मजबूत हो और थाली में पोषण भरपूर हो, तो बचपन खुद-ब-खुद संवरता है. हिमाचल प्रदेश का जिला सिरमौर आज इसी सोच को साकार कर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ने जिले के सरकारी विद्यालयों को केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास के मजबूत आधार में बदल दिया है. शिक्षा विभाग की सक्रियता और प्रशासन की निगरानी में सिरमौर स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर बचपन की मजबूत राह दिखा रहा है.

सिरमौर के सरकारी विद्यालयों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए "स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन" विकसित किए हैं. इन क्यारियों से प्रतिदिन बच्चों को ताजी और जैविक सब्जियां मिल रही हैं, जिससे मिड-डे-मील की पौष्टिकता कई गुना बढ़ गई है. साथ ही विद्यार्थी व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से जैविक खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सीख रहे हैं. यह पहल बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दे रही है.

तिथि-भोजन परंपरा से बन रहा समाज और विद्यालय का भावनात्मक रिश्ता

स्कूलों को समाज से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा "तिथि-भोजन" जैसी अनूठी परंपरा को बढ़ावा दिया गया है. इसके तहत स्थानीय लोग अपने जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या अन्य खुशी के अवसरों पर विद्यालय पहुंचकर बच्चों के साथ पौष्टिक भोजन साझा करते हैं. यह पहल न केवल बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण का साधन बन रही है, बल्कि सामाजिक समरसता और सामुदायिक सहभागिता का भी सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रही है.

रसोई से स्वाद तक गुणवत्ता पर लगातार नजर

शिक्षा विभाग के अनुसार, मिड डे मील की गुणवत्ता और स्वाद में सुधार के लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर खंड-स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. इन आयोजनों से रसोइयों को नई भोजन-तैयारी विधियों और पोषण मानकों की जानकारी मिल रही है. परिणामस्वरूप विद्यालयों में बनने वाला भोजन अब और अधिक स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और संतुलित हो गया है.

स्वास्थ्य जांच से इलाज तक पूरी व्यवस्था

शिक्षा विभाग के मुताबिक, बच्चों के शारीरिक विकास की नियमित निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इन शिविरों में हजारों बच्चों की जांच कर उन्हें आयरन, फोलिक एसिड और कृमि-मुक्ति की दवाइयां प्रदान की जा रही है. इस पहल ने बच्चों को कुपोषण और बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिले के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है.

पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ क्रियान्वयन

वहीं, जिला सिरमौर में मिड-डे-मील और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत धनराशि का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है. विद्यालयों में भोजन की लागत और चार सप्ताह का विस्तृत मेनू सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिससे समुदाय भी योजना की निगरानी में सहभागी बन रहा है.

कुक-कम-हेल्पर इस योजना की असली ताकत

इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ वे हजारों कुक-कम-हेल्पर (सीसीएचएस) हैं, जो प्रतिदिन बच्चों के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भोजन तैयार करते हैं. सरकार द्वारा उन्हें 5,000 रुपए मासिक मानदेय दिए जाने से उनका मनोबल बढ़ा है और वे पहले से अधिक स्वच्छता और सेवाभाव के साथ अपने दायित्व निभा रहे हैं.

क्या कहते हैं उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा?

जिला सिरमौर के उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर ने कहा कि, "मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है. जिला सिरमौर में योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है. पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य का यह समन्वय बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की ठोस नींव रख रहा है. कुल मिलाकर सिरमौर आज यह साबित कर रहा है कि यदि नीति, नियत और निगरानी एक साथ चलें, तो सरकारी विद्यालय भी स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर बचपन की मिसाल बन सकते हैं."

