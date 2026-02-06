ETV Bharat / state

जुगसलाई निकाय चुनावः भाजपा समर्थित प्रत्याशी का समर्थन करेंगी नूतन सिंह, की नाम वापस लेने की घोषणा

जमशेदपुरः जुगसलाई नगर परिषद में हो रहे चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को नई ताकत मिली है, क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली भाजपा नेता की पत्नी ने नामांकन के बाद चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया और भाजपा समर्थित महिला प्रत्याशी को सहयोग देने का संकल्प लिया.

अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर माहौल गर्म

इधर अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी रिंकू सिंह को भाजपा ने अपना समर्थन दिया है जो गुड्डू सिंह की पत्नी हैं. वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में ही भाजपा नेता पप्पू सिंह की पत्नी नूतन सिंह ने भी चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था. कई जिलों में हो रहे निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को लेकर उन्हीं के खेमे में नाराजगी देखी जा रही है.

नूतन सिंह और रिंकू सिंह के बयान (Etv Bharat)

नूतन सिंह ने नाम वापस लेने का ऐलान किया

ध्यान देने वाली बात यह है कि जुगसलाई में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की पत्नी नौशीन खान भी चुनावी मैदान में है. भाजपा अध्यक्ष पद की दावेदारी खोना नहीं चाहती है. जिला BJP नेताओं ने रणनीति बनाकर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नूतन सिंह को चुनाव लड़ने से रोक दिया. गुरुवार देर शाम BJP नेता पप्पू सिंह की पत्नी नूतन सिंह ने BJP समर्थित उम्मीदवार रिंकू सिंह का समर्थन करते हुए नाम वापस लेने का ऐलान किया.

रिंकू सिंह ने नूतन सिंह से आशीर्वाद लिया

भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा, भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह और अनिल मोदी के अलावा कई बड़े नेता जुगसलाई में पप्पू सिंह के कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह पहुंची और नूतन सिंह से आशीर्वाद लिया और शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया. नूतन सिंह ने भी रिंकू सिंह को सम्मानित कर विजयश्री का आशीर्वाद देते हुए हर तरह से सहयोग के प्रति आश्वासन दिया.