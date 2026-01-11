ETV Bharat / state

वंदे भारत ट्रेन के नीचे नट बोल्ट फंसा, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला, 1 घंटे तक बाधित रहा ट्रैक

Sonipat Train Accident Averted: सोनीपत में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया. वंदे भारत ट्रेन के नीचे लोहे का नट-बोल्ट फंस गया.

Sonipat Train Accident Averted
Sonipat Train Accident Averted (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 11, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया. अमृतसर से पुरानी दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे लोहे का नट-बोल्ट आ गया, जो इंजन के पहिये से चिपक गया. ड्राइवर को जब आवाज आई तो उसने ट्रेन को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोक दिया और इसकी जानकारी रेल अधिकारियों को दी.

सोनीपत में ट्रेन हादसा टला: ट्रेन के इंजन के पहिए में नट बोल्ट चिपक गया था. जिसके चलते तेज आवाज हो रही थी. चालक से सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोका. सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेन की तकनीकी जांच शुरू की. तकनीकी टीम ने पहिए में फंसे नट-बोल्ट को निकाला. इस दौरान रेल यातायात प्रभावित रहा. अन्य ट्रेनों को लूप लाइन से निकाला गया. करीब एक घंटे बाद ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना किया गया. तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली.

वंदे भारत ट्रेन के नीचे नट बोल्ट फंसा, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला (Etv Bharat)

1 घंटे तक बाधित रहा ट्रैक: इस मामले को लेकर जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि अमृतसर से पुरानी दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन के नीचे सांदल कला रेलवे स्टेशन के पास कोई लोहे का नट आ गया. जिससे ट्रेन में आवाज आने लगी. ड्राइवर ने ट्रेन को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोक दिया. इसके बाद तकनीकी जांच कर 1 घंटे बाद ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना किया गया.

