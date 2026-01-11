ETV Bharat / state

वंदे भारत ट्रेन के नीचे नट बोल्ट फंसा, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला, 1 घंटे तक बाधित रहा ट्रैक

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया. अमृतसर से पुरानी दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे लोहे का नट-बोल्ट आ गया, जो इंजन के पहिये से चिपक गया. ड्राइवर को जब आवाज आई तो उसने ट्रेन को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोक दिया और इसकी जानकारी रेल अधिकारियों को दी.

सोनीपत में ट्रेन हादसा टला: ट्रेन के इंजन के पहिए में नट बोल्ट चिपक गया था. जिसके चलते तेज आवाज हो रही थी. चालक से सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोका. सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेन की तकनीकी जांच शुरू की. तकनीकी टीम ने पहिए में फंसे नट-बोल्ट को निकाला. इस दौरान रेल यातायात प्रभावित रहा. अन्य ट्रेनों को लूप लाइन से निकाला गया. करीब एक घंटे बाद ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना किया गया. तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली.