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39 दिन से नर्सिंगकर्मियों का धरना जारी: राज्यपाल को पोस्टकार्ड लिख मांगी इच्छा मृत्यु, सीएम के नाम खून से लिखा पत्र

खून से लिखा पत्र और पोस्टकार्ड दिखाते नर्सिंगकर्मी ( ETV Bharat Barmer )