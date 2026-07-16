39 दिन से नर्सिंगकर्मियों का धरना जारी: राज्यपाल को पोस्टकार्ड लिख मांगी इच्छा मृत्यु, सीएम के नाम खून से लिखा पत्र
करीब डेढ़ माह पहले एक आदेश के जरिए वर्षों से जिला अस्पताल में सेवाएं दे रहे 100 नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई.
Published : July 16, 2026 at 3:50 PM IST
बाड़मेर: राजकीय जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने गुरुवार को पोस्टकार्ड लिख नर्सेज की मांग पूरी करने अन्यथा इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी. नर्सेज ने सीएम के नाम खून से पत्र लिखकर सेवा बहाली और मेरिट व बोनस आधारित भर्ती विज्ञापन जारी करवाने की मांग की. प्रभावित नर्सिंग कर्मचारी 39 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं.
प्रभावित नर्स आरती का कहना है कि वर्षों तक अस्पताल में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें बिना कोई स्पष्ट कारण बताए करीब डेढ़ माह पहले कार्यमुक्त कर दिया गया. जिससे उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. 39 दिनों से हम धरने पर बैठे हैं और परिवार की भी अब उम्मीदें टूट रही हैं. सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें.
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नर्सिंग ऑफिसर दिलीप त्रिवेदी ने बताया कि राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 39 दिनों से बाड़मेर अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से हमे अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है. इससे आहत होकर हमने आज पोस्टकार्ड लिखकर राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है. उन्होंने कहा कि सरकार यदि हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं ले पा रही है, तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें.
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उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले एक आदेश के जरिए वर्षों से जिला अस्पताल में सेवाएं दे रहे लगभग 100 नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई. इस फैसले से आहत होकर हमने जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. इसके बाद कई बार हमने ज्ञापन के साथ अलग-अलग तरह से प्रदर्शन और जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन 39 दिन बाद भी नर्सज के हित में कोई सकारात्मक निर्णय निकलकर सामने नहीं आया.