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नर्सिंग के रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन और स्कॉलरशिप में देरी पर बवाल, भोपाल में छात्रों का फूटा गुस्सा

वर्षों से लंबित हैं परीक्षा और परिणाम, दो लाख से अधिक छात्रों का भविष्य अधर में, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

NURSING STUDENTS PROTEST IN BHOPAL
भोपाल में नर्सिंग छात्रों का फूटा गुस्सा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्यप्रदेश के नर्सिंग कालेजों में चली आ रही समस्याओं को लेकर शुक्रवार को नर्सिंग छात्रों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने जीएनएम नर्सिंग 2022-23 बैच के प्रथम वर्ष का परिणाम जारी करने, लंबित रजिस्ट्रेशन, छात्रवृत्ति, परीक्षा तिथियों और एनओसी से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण की मांग की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और लंबित न्यायिक मामलों के कारण हजारों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है.

वर्षों से लंबित हैं परीक्षा और परिणाम

एनएसयूआई कार्यकर्ता और नर्सिंग के छात्र गोपाल पाराशर ने आरोप लगाया कि नर्सिंग कालेजों की मान्यता प्रक्रिया में हुए कथित भ्रष्टाचार के चलते मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कई बैचों के छात्रों की परीक्षाएं और परिणाम वर्षों से लंबित हैं. तीन वर्ष का कोर्स छह से सात साल में और चार वर्ष का कोर्स आठ से नौ साल में भी पूरा नहीं हो पा रहा है. इससे छात्र ओवरएज हो रहे हैं और रोजगार के अवसरों से वंचित होते जा रहे हैं.

नर्सिंग छात्रों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन (Etv Bharat)

दो लाख से अधिक छात्रों के प्रभावित होने का दावा

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि 2019 से लेकर 2025 तक के विभिन्न बैचों के छात्र इस समस्या से प्रभावित हैं. उनका कहना है कि करीब दो लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है. कई छात्र डिग्री पूरी न होने के कारण अपने संस्थानों से टीसी लेकर वापस लौट चुके हैं और आज भी केवल 12वीं पास की स्थिति में हैं. छात्रों ने आरोप लगाया कि बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.

रजिस्ट्रेशन और छात्रवृत्ति में भी भारी देरी

छात्रों ने बताया कि नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद धीमी है. निर्धारित समय सीमा बीत जाने के महीनों बाद भी कई छात्रों का रजिस्ट्रेशन जनरेट नहीं हुआ है. छतरपुर से आई छात्रा शिवानी कुशवाहा ने बताया, '' डेढ़-दो महीने में कई बार भोपाल आ चुकी हूं, लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन जारी नहीं हुआ. वर्षों बीत जाने के बावजूद छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.''

डिजिटल व्यवस्था लागू करने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाए. उनका आरोप है कि अभी भी कई प्रक्रियाएं ऑफलाइन और शपथ पत्रों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. छात्रों ने नर्सिंग परिषद और संबंधित विभागों में जवाबदेही तय करने और लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग की है.

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आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

एनएसयूआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने कहा, '' यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. नर्सिंग छात्र स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए सरकार को उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा, परिणाम, रजिस्ट्रेशन और छात्रवृत्ति से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण करना चाहिए.'' प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर वे न्यायालय और जनआंदोलन दोनों स्तरों पर संघर्ष जारी रखेंगे.

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