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करनाल में नर्सिंग छात्रा ने बचाई महिला की जान, 2 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया, बस की चपेट में आने से हो गई थी बेहोश

Nursing Student Sonakshi Rana ( ETV Bharat )