लखनऊ में ट्रैफिक कांस्टेबल पर दुष्कर्म का केस दर्ज; नर्सिंग छात्रा ने लगाए गंभीर आरोप
कृष्णा नगर सहायक पुलिस आयुक्त रत्नेश वर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्रा की तहरीर पर सरोजिनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 10:46 PM IST
लखनऊ: आशियाना थाना क्षेत्र की 25 वर्षीया नर्सिंग छात्रा ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है. ट्रैफिककर्मी सुल्तानपुर का रहने वाला है और लखनऊ में तैनात है. सरोजनी नगर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.
पीड़िता का कहना है, कि वर्ष 2019 में फेसबुक के जरिए सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के खानिया पश्चिम तितैयातर निवासी कांस्टेबल मुकेश कुमार यादव से उसका संपर्क हुआ. तब वह लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था.
धीरे-धीरे दोनों में इस दौरान मुकेश उसके साथ शादी करने का आश्वासन देने लगा. पीड़िता का आरोप है, कि 28 जून 2024 को मुकेश उसे सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक होटल में ले गया. वहां शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.
पीड़िता का आरोप है, कि इसके बाद भी में कई बार मुकेश और उसके परिवार वालों से शादी के लिए कहा गया तो वह टालमटोल करने लगे. इसी बीच पीड़िता को पता चला कि मुकेश की कहीं दूसरी जगह शादी होने जा रही है. इसके बाद पीड़िता ने मुकेश पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया.
आरोप है, कि शादी के लिए दबाव बनाने पर मुकेश ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया. साथ ही जान से मारने की धमकी भी देने लगा.
कृष्णा नगर सहायक पुलिस आयुक्त रत्नेश वर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्रा की तहरीर पर सरोजिनी नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
यह भी पढ़ें: पिता ने बहू के साथ मिलकर बेटी को पिलाई नशीली चाय; बेहोश होते ही घर से चुरा लिए 50 लाख के गहने, ऐसे खुला राज