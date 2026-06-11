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वाराणसी में नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत; हाॅस्टल की सीढ़ियों पर मिली, एक युवक हिरासत में

एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने बताया कि मौत का स्पष्ट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 5:17 PM IST

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वाराणसी : सारनाथ थाना क्षेत्र में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में नर्सिंग की छात्रा का शव मिलने का मामला सामने आया है. छात्रा का शव एक हाॅस्टल की सीढ़ियों पर मिला है. जिसके बाद हड़कंप मच गया. जानकारी के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने पूछताछ के लिये एक युवक को हिरासत में लिया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत (Video credit: ETV Bharat)


एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने बताया कि मामला 10 जून की दोपहर का है. उन्होंने बताया कि एक नर्सिंग की छात्रा संदिग्ध हालत में एक पीजी में मिली थी, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों रहते हैं. छात्रा सीढ़ियों पर मिली थी. छात्रा बेहोशी की हालत में थी.

उन्होंने बताया कि छात्रा को पास के एक अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि इस मामले में जब डॉक्टर से मौत का कारण पूछा गया तो वह स्पष्ट नहीं बता पाए. डॉक्टरों ने बताया कि छात्रा के शरीर पर कोई भी इंजरी नहीं थी.

उन्होंने बताया कि मौत का स्पष्ट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है. पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा करवाया गया है. रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसके अलावा परिवारजनों की ओर से जो भी तहरीर दी जाएगी, उसके मुताबिक जो भी विधिक कार्रवाई बनेगी वह की जाएगी.

उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया अभी तथ्य हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी डिटेल निकलेगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे. चिकित्सकों का प्रथम दृष्टया कहना है कि हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग हो लेकिन, उसको कंफर्म करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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